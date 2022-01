Ruota panoramica a Brignole, il titolare: "Un vero fallimento, meglio andare via da Genova" - Genova 24

Genova. “Sta andando malissimo. È stato un grande fallimento“, esordisce così Danilo Parisi, titolare della ruota panoramica genovese, allestita esattamente due mesi fa in viale Caviglia, presso i giardini Brignole, nell’area compresa tra la stazione ferroviaria e piazza della Vittoria.

“Ai genovesi la location scelta non è piaciuta affatto, e l’hanno dimostrato, infatti l’affluenza è stata davvero molto bassa, anche durante le feste natalizie – continua Danilo con un tono misto tra delusione, tristezza e anche rabbia per un risvolto così negativo di un’attività in cui ha investito molto – davvero non capisco come mai, eppure la zona scelta, a mio parere, è davvero panoramica“.

La decisione di trasferire la ruota panoramica, da Porto Antico a viale Caviglia, dove è stata inaugurata ufficialmente sabato 13 novembre, aveva sollevato, lo scorso autunno, non poche polemiche e dubbi sulla compatibilità tra l’imponente struttura e il capolinea delle corriere extraurbane Amt, oltre che al passaggio dei passeggeri della vicina stazione ferroviaria. Dubbi e malcontento espressi non solo dai sindacati dei lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico ma anche dall’opposizione in consiglio comunale.

“A malincuore e con ogni probabilità, si dovrà cercare un’altra città, perché, di certo, così non si può andare avanti – continua Parisi – è vero che si è ipotizzato, una volta terminati i lavori del Waterfront, di spostare la ruota in piazzale Kennedy, ma per il momento è una soluzione lontana nel tempo. Fin ora abbiamo tirato su appena 200 euro al giorno, ed è un vero disastro, ci sono cinque dipendenti da mantenere“.