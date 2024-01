Amt, da oggi a Genova over 70 e under 14 viaggiano gratis: due settimane di “tolleranza” per chi è senza Citypass

Genova. Il capoluogo ligure è una delle prime grandi città ad attuare questa strategia commerciale per il tpl: con quasi 13mila card Citypass già rilasciate ad altrettanti over 70 o under 14 che potranno quindi viaggiare gratis, scatta oggi, lunedì 15 gennaio, la rivoluzione tariffaria del trasporto pubblico genovese.

Dopo la gratuità h24 della metropolitana, la sperimentazione sarà applicata da Amt Genova, su spinta dell’amministrazione comunale, in tutte le sue novità: abbonamento annuale gratis per over 70 (dalle 9.30 del mattino in poi) e per under 14, abbonamento annuale che per tutti gli altri scende da 395 a 295 euro (200 euro per gli under26), ma biglietto singolo Amt che aumenta da 1,50 a 2 euro (oppure da 1,60 a 2,20 per l’integrato Amt-Fs). Tutti i titoli di viaggio saranno validi non solo per i mezzi pubblici cittadini, ma anche per l’intera rete extraurbana di Amt.

Per viaggiare gratis, nei giorni scorsi Amt ha deciso che non basta mostrare il documento di identità o un’autocertificazione ma è necessario dotarsi della card Citypass, che si può avere gratis dematerializzata online o a pagamento in biglietteria (10 euro). Anche per questo, nei giorni scorsi, si sono formate lunghe code agli sportelli, soprattutto da parte di anziani con poca dimestichezza con il digitale.

I numeri parlano chiaro: nella settimana appena conclusa le biglietterie hanno rilasciato 4350 pass, di cui 4150 a over 70. Quasi 8mila, alle 12.30 di sabato, gli abbonamenti rilasciati online ma le richieste ancora da processare sono altrettante e un nuovo bilancio sarà possibile già nella giornata di oggi.

Per evitare un ulteriore assalto a biglietterie e server il Comune, di concerto con i sindacati confederali e Amt ha deciso di concedere due settimane di tolleranza: niente multe, quindi, agli under 14 e agli over 70 che saranno senza biglietto e senza Citypass (ma comunque con un documento di identità). Dal 1 febbraio la card sarà invece necessaria.

Da segnalare anche la novità che riguarda i treni: gli studenti liguri che usano il treno per raggiungere la scuola o l’università possono ottenere un abbonamento annuale gratuito (under 19) o al prezzo di 125 euro (under 26). La misura coinvolge anche i residenti a Genova (che in un primo momento erano stati esclusi), ma attenzione: il titolo di viaggio rilasciato sarà valido solo sulla rete Trenitalia. Chi usa anche i mezzi Amt per spostarsi potrà optare per l’abbonamento integrato Amt-Trenitalia a 200 euro (fino a 26 anni).

Tutte queste mosse sono una sperimentazione del Comune (e della Regione) che vogliono arrivare, in un futuro, alla totale gratuità del servizio pubblico per i cittadini, in una logica di “mobility as a service” e da pagare attraverso le tasse locali o altre forme di entrata, ad esempio il pedaggio per i mezzi privati che vorranno circolare in determinate zone del centro.

Nel dettaglio, i nuovi titoli di viaggio Amt Genova

Abbonamenti annuali

Un unico abbonamento annuale ordinario da 295 euro , più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

, più conveniente rispetto alle precedenti opzioni e valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Un unico abbonamento annuale per i ragazzi sotto i 26 anni al costo di 200 euro e valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia. Anche in questo caso, il prezzo viene decisamente ridotto rispetto alla proposta attuale.

Abbonamenti mensili

Un unico abbonamento mensile AMT da 48 euro valido sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Abbonamenti turistici

Anche i titoli di viaggio destinati al target turistico vengono rimodulati secondo il principio dell’integrazione dei bacini urbano ed extraurbano di AMT:

Un unico titolo di viaggio da 10 euro valido 24 ore sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella.

sulla rete Grande AMT urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella. Un biglietto di corsa semplice valido sulla linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino a 5 euro.

Abbonamenti settimanali

Un unico settimanale a 22 euro valido sulla rete Grande AMT, Navebus, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Biglietti e carnet (validi sulla rete urbana e provinciale di AMT con esclusione di Navebus, Volabus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella)

Un unico biglietto da 2 euro valido 110 minuti sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone.

rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone. Un unico biglietto urbano integrato con Trenitalia da 2,20 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT rete urbana e provinciale + rete urbana genovese Trenitalia .

con una rete urbana e provinciale . Un nuovo e unico titolo di viaggio da 5 euro valido 5 ore sulla Grande AMT rete urbana e provinciale.

rete urbana e provinciale. Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti validi sulla Grande AMT rete urbana e provinciale al costo di 20 euro .

rete urbana e provinciale al costo di . Un carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla Grande AMT rete urbana e provinciale e sulla rete urbana genovese di Trenitalia, venduto al costo di 22 euro.

Tutti gli abbonamenti in corso di validità al 15 gennaio 2024, data di partenza della nuova politica commerciale, potranno beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle tipologie di titolo di viaggio.

Tutti i titoli di viaggio cartacei acquistati in precedenza possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024, nell’ambito territoriale per il quale sono stati acquistati. Dopo tale data non saranno più validi, né sostituibili né rimborsabili.

Tutte le informazioni di dettaglio sui nuovi titoli di viaggio e sulle gratuità sono presenti sulla home page di Amt alla sezione dedicata dove è possibile consultare anche le Faq, domande e risposte più frequenti e utili sulla nuova Politica commerciale.