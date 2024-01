Trasporto Amt gratis per over 70 e under 14, code alle biglietterie per fare la card Citypass

Genova. Sono già moltissimi i genovesi che si sono mossi per sfruttare la gratuità dei mezzi Amt stabilita per gli over 70 e gli under 14 e ottenere la card “citypass” necessaria ad accedere alla sperimentazione che prevede gli abbonamenti annuali gratis. Non basta, infatti, esibire una carta d’identità o presentare un’autocertificazione.

La card Citypass si può fare gratuitamente on line utilizzando https://www.amt.genova.it/amt/tariffe/under-14-e-over-70/ oppure si può richiedere in forma fisica, ma al costo di 10 euro, recandosi alle biglietterie.

Questa seconda opzione è quella che stanno scegliendo soprattutto le persone anziane, o chi non abbia a disposizione uno smartphone (che sarebbe necessario anche per presentare la card ai controllori in caso di verifiche) e così, da ieri, alla biglietteria di Brignole si sono verificate lunghe code di cittadini.

Le attese, hanno raccontato alcuni lettori, sono di oltre un’ora e mezza. E in tanti hanno lamentato l’impossibilità di aspettare seduti o in condizioni agevoli, soprattutto gli anziani.

Nel frattempo, alcuni numeri: i citypass fatti da lunedì a giovedì da over 70 e under 14, gratuiti sono stati in tutto 3275 (3003 over 70 e 172 under 14). Invece, solo online, da ieri mattina a oggi pomeriggio più di 5000 tra over e under. Molto probabilmente saranno 10mila quelli pronti entro l’inizio del weekend.

Per ottenere la card citypass, ed evitare code e attese in biglietteria, è meglio utilizzare il modulo online utilizzando un computer (alcuni smartphone stanno registrando errori di sistema).

La gratuità per under 14 e over 70 scatta il 15 gennaio ma, un altro consiglio, è quello di aspettare qualche giorno per avere la card rinunciando a un paio di corse gratis, sì, ma aspettando che si riducano le attese agli sportelli.