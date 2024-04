Ancora “spaccate” sulle auto a Dinegro: turista tedesco derubato di valigia e contanti

Genova. Continuano i furti sulle auto nella zona di Principe e di Dinegro. Questa volta la vittima è un turista tedesco arrivato in città per il ponte di Pasqua, che lunedì pomeriggio si è ritrovato i finestrini infranti e l’abitacolo razziato.

L’uomo ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto intorno alle 19, quando è tornato all’auto, parcheggiata in piazza Dinegro. Quando si è avvicinato ha visto che i finestrini anteriori erano distrutti. I ladri sono fuggiti con una valigia piena d’abiti, circa 400 euro in contanti e le chiavi di casa del suo appartamento in Germania, anche quelli custoditi nella valigia. Fatta la segnalazione i poliziotti hanno fatto un sopralluogo in zona e avviato le indagini.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica nella zona, tanto che a gennaio un cittadino si era rivolto direttamente alla prefetta, Cinzia Torraco, per chiedere provvedimenti, e possibilmente l’installazione di telecamere di videosorveglianza, nel parcheggio di interscambio di via Buozzi, teatro di numerosi furti e atti vandalici ai danni delle auto posteggiate.

Un problema del tutto simile a quello denunciato anche dai residenti del Carmine, e che riguarda in particolare le auto parcheggiate in via Brignole De Ferrari.