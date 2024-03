Anziano muore precipitando dall’ottavo piano di un palazzo: la tragedia questa mattina

Genova. Tragedia questa mattina a Voltri, dove poco dopo le 7, un uomo di circa 80 anni è precipitato dalla finestra di un palazzo, morendo praticamente sul colpo.

Sul posto immediato l’intervento dei mezzi di soccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: secondo le prime informazioni sarebbe caduto dall’8 piano di un palazzo, da una altezza che non ha lasciato scampo.

Ancora da capire le cause dell’incidente: al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dall’incidente al gesto volontario