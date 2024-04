Sestri Ponente, rubano sull’auto di un dentista: colpo da oltre 2.000 euro

Genova. Aumentano i furti sulle auto parcheggiate in città. Dalla Darsena a Principe passando per Castelletto e Sampierdarena, i topi d’auto colpiscono in diverse zone e in alcuni casi riescono a fuggire portandosi via anche oggetti con parecchio valore.

È il caso del ladro che il giorno della Liberazione ha preso di mira una macchina posteggiata in via degli Storace, a Sestri Ponente. A bordo della macchina, di proprietà di un dentista, era custodita una valigia che conteneva materiale odontoiatrico del valore di oltre 2.000 euro.

Quando, poco prima delle quattro di pomeriggio, il professionista è andato a prenderla ha trovato i finestrini rotti e abitacolo e bagagliaio svuotati, e non gli è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.

Quella dei furti sulle auto è, come detto, una piaga che sta prendendo sempre più piede in città. Nel 2023 le denunce sono state 760, e i primi mesi del 2024 sembrano confermare una tendenza che provoca un doppio danno, tra furto in sé e costo della riparazione dei finestrini infranti.