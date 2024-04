Genova. Una puntata ricca di emozioni quella di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, giovedì 25 aprile su Rai1 e che ha avuto come protagonisti assoluti Giorgio e Stefania, una giovane coppia di Genova che grazie alla propria determinazione, e con un pizzico di fortuna, ha sbancato il programma, raggiungendo il massimo del montepremi, vale a dire la cifra di 200 mila euro.

Giorgio, comandante di una barca nel porto di Genova, e Stefania, sua moglie, hanno affrontato la partita con determinazione e coraggio, non fermandosi mai anche di fronte a cifre sicure e sicuramente allettanti. La storia di Giorgio e Stefania ha inizio anni fa, quando entrambi erano poco più che ventenni. “L’ho conosciuta in vacanza e dopo un po’ di tempo l’ho invitata a cena a casa mia. Da quel giorno non è più andata via“, ha raccontato Giorgio, ad inizio della trasmissione. Dopo 10 anni di fidanzamento e 9 mesi di matrimonio, i due innamorati hanno deciso di mettere alla prova la loro fortuna ad Affari Tuoi, con l’obiettivo di realizzare i loro sogni. A questo link la puntata integrale della trasmissione.

Verso la fine del percorso, il “dottore” ha offerto loro la cifra di 65 mila euro per fermarsi, ma i due hanno rifiutato: “Sono una cifra enorme, se fossimo a casa direi prendiamoli senza esitazioni – ha detto Giorgio dopo una breve intesa con la moglie – Però ora che sono qui andrei avanti: perché 65mila euro ti aiutano, ma 200mila euro ti cambiamo la vita“. Da li il salto nel buio: “Facciamo come abbiamo sempre fatto, o tutto o niente”, è stata la conclusione della giovane donna.

Un coraggio che è stato ripagato con l’apertura dell’ultimo pacco, quando sotto il coperchio si è materializzata la scritta che tutti aspettavano, vale a dire quella dei 200mila euro (in gettoni d’oro) che ha fatto esplodere di gioia tutto lo studio televisivo. E anche la felicità di Giorgio e Stefania è stata incontenibile, così come quella di Amadeus che li ha abbracciati con affetto e li ha elogiati per la loro audacia e determinazione. “Che partita! Coraggiosissimi fino alla fine. Una delle coppie più coraggiose che abbia mai visto ad Affari Tuoi. Bravi, incredibile davvero”, ha commentato il conduttore, mentre il pubblico in studio tributava ai vincitori una standing ovation.