Sampdoria, un’altra lesione per Pedrola: addio play off con i blucerchiati

Genova. “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in tarda mattinata Estanislau Pedrola hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso”. E’ questa la nota ufficiale che ha diramato la Sampdoria nel pomeriggio di oggi.

Dunque il verdetto parla chiaro: stagione finita per il giovane attaccante spagnolo uscito ieri in lacrime dalla sfida contro la Reggiana. Il numero 11 era subentrato a De Luca al minuto 67 e dopo solo una ventina di minuti è dovuto uscire tra gli applausi di tutto il Ferraris.

L’attaccante si è fatto male da solo, senza entrare in contrasto con nessun avversario, quando lanciato a rete da uno splendido assist di Esposito si è improvvisamente fermato accasciandosi a terra. Il giovane si è subito portato le mani sulla coscia, lo stesso punto in cui si era già fatto male due volte. Mani al volto e cambio obbligato.

La Sampdoria dovrà fare quindi di nuovo a meno di uno dei suoi maggiori giocatori di talento, infatti Pedrola non potrà aiutare la squadra durante i play off. Dopo essere uscito mister Andrea Pirlo è andato subito a rincuorare il ragazzo (con un lungo abbraccio) che in questa stagione non è riuscito a trovare serenità per i troppi infortuni.

I tifosi blucerchiati infatti non hanno potuto godere troppo del tandem d’attacco Esposito- Pedrola, i due giocatori più rappresentativi di questa Sampdoria che, in una stagione tra alti e bassi, è però riuscita a conquistarsi i play off con la vittoria di ieri siglata proprio da Esposito.

Ora il Doria andrà a caccia della promozione nella massima serie ma lo dovrà fare senza Pedrola punito ancora una volta dal suo tendine d’Achille.

Notizie positive arrivano invece da Antonio Barreca e Ronaldo Vieira rientrati in gruppo.