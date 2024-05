Ragazzo di 28 anni accoltellato vicino alla stazione: in fin di vita al pronto soccorso

Genova. Serata di sangue e violenza ieri a Pegli, dove un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato presso la stazione ferroviaria a seguito di un aggressione.

Il giovane, straniero, è stato soccorso dai medici del 118: la ferita all’addome procurata dal colpo di coccio di bottiglia è da subito risultata grave e l’uomo è stato intubato sul posto per essere poi trasportato in fin di vita al Villa Scassi, dove è stato subito operato.

Sul posto anche le volanti della polizia, che hanno immediatamente fatto i rilievi del caso e fatto partire le indagini per capire cosa è successo e soprattutto risalire all’aggressore. Durante la notte il ragazzo è tornato cosciente, con le proprie condizioni di salute in netto miglioramento e non più in pericolo di vita: la sua testimonianza sarà fondamentale per capire cosa sia successo ieri sera.