Vannacci a Genova accolto dallo stato maggiore della Lega: “I miei valori qui saranno ben accetti”

Genova. Sala gremita e lunga fila per ottenere un autografo questo pomeriggio a Genova per l’incontro con Roberto Vannacci, candidato nelle liste della Lega alle elezioni europee. Negli studi dell’emittente Telenord il generale (ora sospeso per un provvedimento disciplinare) ha presentato il suo secondo libro, Il coraggio vince, accolto da figure di spicco del Carroccio tra cui il segretario regionale Edoardo Rixi, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù e il consigliere delegato a Tursi Alessio Bevilacqua.

Un’ora e mezza di Vannacci-pensiero, dalla “censura morale” applicata dalle minoranze alla “famiglia naturale composta da uomo, donna e progenie” in cui “c’è chi comanda e chi esegue” alla democrazia che è “la forma di governo in cui la maggioranza guida e le minoranze si adeguano” passando per le critiche all’ambientalismo, gli studenti “che sputano addosso ai poliziotti”, l’Unione Europea “che ci impone le dimensioni delle melanzane”. In sala circa un centinaio di simpatizzanti, tra cui alcuni dotati del basco rosso dell’Esercito, lo stesso con cui Vannacci viene ritratto nella copertina del libro.

Vannacci sbarca sulla scena politica mentre la Liguria viene sconvolta dall’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto di Giovanni Toti (che definì incommentabile la sua candidatura). Su questo tema il generale sposa la linea garantista della Lega: “Le indagini sono l’inizio di un processo per appurare i fatti, quindi secondo me non ci sono i presupposti per le dimissioni, anche perché, facendo un calcolo statistico, mezza Italia si dovrebbe dimettere. Facciamo svolgere queste indagini, poi sarà una decisione personale del presidente Toti. Chi è stato interessato da questi eventi dovrebbe poi scegliere in coscienza e fare quello che deve fare. La magistratura fa il suo lavoro, lo fa bene, lasciamola lavorare”.

Poi attacca i giornali: “Ne ho letti pochissimi, anche perché non do molta attenzione a quello che leggo nei giornali. Se dovessi fare un parallelo su quanto certa stampa attribuisce al sottoscritto di totalmente falso e dovessi ribaltarlo sul resto delle notizie, questa stampa avrebbe poca credibilità dal mio punto di vista, quindi tendo a fidarmi poco e vorrei avere notizie un po’ più veritiere da altre fonti, cosa che non ho. Evito di dare giudizi, mi limito alla realtà che viene presentata”.

Vannacci si candida capolista in Italia centrale e meridionale, ma anche gli elettori liguri della circoscrizione Nord Ovest potranno scrivere il suo nome sulla scheda l’8-9 giugno. “Io mi aspetto sempre di ottenere un ottimo risultato ovunque e non vedo perché la Liguria debba fare eccezione. Tra l’altro è la regione in cui sono nato. Non ci ho vissuto, ma la conosco abbastanza bene”. In effetti all’anagrafe risulta nato alla Spezia il 20 ottobre 1968. “Ci abitava mio nonno racconta – io poi sono vissuto a Ravenna e sono andato all’estero, però ci tornavo sempre perché era la residenza dei miei nonni e quindi la conosco abbastanza bene. Ho ancora dei parenti ed è una regione che ammiro. So che i liguri sono persone laboriose, che si sono costruite il futuro col sudore della propria fronte e il lavoro assiduo sui campi e in mare, sono persone molto identitarie e quindi credo che i miei ideali siano ben accetti“.

Secondo Vannacci esiste una censura morale “di cui siamo tutti vittime: tutti quelli che si discostano dal pensiero unico iniziano a essere trattati da razzisti, omofobi, fascisti, xenofobi, poi vengono criticate e addirittura travisate totalmente le opinioni, come la questione delle classi separate, come la questione che io abbia scritto nel mio libro che ci sono culture superiori e inferiori, cosa totalmente falsa, o come il fatto di dire che gli omosessuali sono malati e devono farsi curare, altra cosa che non ho mai detto. E poi si agisce sul pubblico, definendoli dei poveretti. Non più tardi di ieri un esponente di questi guardiani della morale ha detto che il libro di Vannacci è stato letto da 300mila idioti, quindi si delegittima totalmente la persona che parla. Questa persona può esprimere i concetti, ma nessuno deve dare peso ai concetti espressi: questa è la censura morale”.

La presenza di Rixi e altri leghisti è un segnale di sostegno non scontato, visto che altrove (ad esempio in Veneto) una parte consistente del Carroccio si è smarcata dalla candidatura imposta da Salvini: “Sono un candidato indipendente e ci tengo a ribadirlo. La Lega mi ha graditamente accettato all’interno delle sue fila, mi sta supportando. Ieri ero a Bologna a un evento organizzato dalla Lega stessa. Peraltro mantengo la mia linea di marcia perché non rinuncio alla mia identità e sono, credo, l’unico candidato che non ha una propria campagna elettorale, ma che si basa su inviti già ricevuti da tempo da associazioni e privati per presentare il libro”.

Proprio nelle scorse ore l’Italia non ha firmato la dichiarazione Ue sui diritti delle persone Lgbtqi+. “Secondo me non ha un grandissimo significato – commenta Vannacci -. Bisognerebbe andare ad analizzare nel dettaglio questa convenzione, cosa che io non ho fatto, e vedere esattamente cosa include per rispondere in maniera consapevole”. Anzi: “A prescindere da questa convenzione, parlando in generale, e potrei dirlo anche del Mes, il fatto che noi siamo gli unici che finalmente possono asserire una posizione diversa dagli altri mi rende ancora più orgoglioso. A prescindere, affermiamo la nostra sovranità nazionale il nostro diritto a scegliere in base a quelle che sono le nostre sensibilità sull’argomento senza doverci accodare

per forza a quello che è il sentimento dell’Unione Europea”.

“Io penso che l’Italia sia un paese in cui le comunità e le minoranze sono rispettate in una maniera assoluta. Mi domando però spesso e volentieri perché si continui a parlare così tanto della comunità Lgbt che sembrerebbe agli occhi di tutti discriminata e che vive in mille difficoltà ma perché non parliamo invece della comunità degli anziani per esempio, che non hanno una loro bandiera e non manifestano nelle strade, o della comunità degli infanti, che subiscono violenza ogni giorno per ordini di grandezza più grandi di quelle subite dalla comunità Lgbt. Invece si parla tutti i giorni di omofobia e basta che una persona si esprima in una maniera non perfettamente in linea con il pensiero unico nei riguardi di una persona che ha un orientamento che non coincide con l’eterosessualità che viene preso per omofobo. Ci sarà un motivo se avvengono queste cose o è il normale svolgersi della modernità?”, si chiede.

Infine una chiosa, commentando le parole di Davide Faraone (Italia Viva) che, dopo la mancata votazione del documento Ue, ha parlato di governo Vannacci. Non è che il generale aspira proprio alla posizione di Giorgia Meloni? “Dalla mia vita ho capito una cosa che un elefante lo si può mangiare solo un boccone alla volta. Mangiamo il primo boccone senza che ci vada di traverso e poi penseremo agli altri…”.