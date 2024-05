Genoa, Sbravati: “Alzata la percentuale di approdi liguri tra i pro. Interesse della Juventus? Fa piacere leggerlo ma ho ancora un anno di contratto”

Liguria. Nel savonese, più precisamente al Moby Dick Festival Riviera di Noli, l’intervento del responsabile del settore giovanile del Genoa Michele Sbravati sui temi “Sport, giovani e valori”.

Presente all’evento, ma in collegamento da Milano, anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Sbravati ha apprezzato particolarmente lo scambio con il direttore neroazzurro: “Un piacere incontrare il direttore Marotta, che ha evidenziato quello che può essere un suo obiettivo futuro occuparsi di giovani. Il settore ha bisogno di migliorie, soprattutto per il rapporto con l’ordinamento scolastico, per la formazione degli addetti ai lavori che sono determinanti nel momento in cui hanno la responsabilità di avere a che fare con i giovani. Speriamo di poter fare giornalmente qualcosa non solo per i professionisti ma anche lo sport di base, creando atleti e preferibilmente uomini migliori“.

Ed è proprio questo l’obiettivo che segue il dirigente rossoblù, in società dal lontano 2007: “Quello che ci viene chiesto è di portare al completamento del percorso che inizia dalla scuola calcio e arriva al professionismo. La percentuale non è altissima ma fortunatamente a Genova siamo riusciti ad elevarla e negli anni tantissimi liguri ce l’hanno fatta, smentendo il concetto che in Liguria non si potessero formare calciatori professionisti per la difficoltà strutturali. Ne siamo orgogliosi e cerchiamo di creare un ambiente sano in tutte le categorie. I risultati di squadra fanno piacere ma non sono la mission principale: quello è il percorso dei nostri ragazzi”.

In queste settimane sta circolando la voce di un interessamento della Juventus nei suoi confronti. Un volere che sembrerebbe arrivare proprio dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale ha condiviso un’esperienza da calciatore tra le fila dell’Imperia. “Questo è un momento in cui giornali e social attribuiscono ruoli, panchine e scrivanie ovunque. Ne ho letti anche io e in questo momento non mi riguarda perché ho ancora un anno di contratto con il Genoa ed ho un rapporto da tantissimi anni con questa società – dichiara Sbravati -. Fa piacere l’interessamento di altri club, come è accaduto in passato, però penso che questa considerazione debba allargarsi a tutto il gruppo di lavoro. I premi ottenuti sono per il Genoa con i suoi allenatori e dirigenti che, in condizioni strutturali difficile, hanno portato avanti un lavoro straordinario e il mio ringraziamento va a loro“.