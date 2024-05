Pallacanestro Sestri, al via gli spareggi salvezza di Serie B Interregionale

Genova. Tutto pronto per lo spareggio salvezza di Serie B Interregionale che vedrà la Pallacanestro Sestri di coach Bianchi affrontare Social OSA Milano, squadra importante del panorama cestistico lombardo.

Se nella prima fase i Seagulls, alla loro prima stagione in Serie B dopo la vittoria del passato campionato di Serie C Silver, hanno un po’ faticato concludendo al dodicesimo posto la stagione regolare in Toscana, nel girone Playout i genovesi hanno invece sfiorato la salvezza diretta, chiudendo al sesto posto dietro al Basket Castelfiorentino.

La serie di spareggi sarà al meglio delle tre sfide, con gara-1 prevista domenica 12 maggio alle 18 al PalaFigoi, gara-2 giovedì 16 maggio alle 20:30 a Milano ed eventuale gara-3 domenica 19 maggio alle 18 sempre al PalaFigoi. Il prezzo del biglietto delle due sfide casalinghe, non comprese nell’abbonamento, sarà di 2 euro a partita, con la volontà di avvicinare così i tanti appassionati di pallacanestro della città.

«Vogliamo fare di tutto per mantenere la categoria», afferma Davide Mariotti, presidente della Pallacanestro Sestri. «Mi piacerebbe vedere il palazzetto pieno in quanto avere almeno una squadra in Serie B Interregionale credo sia un fattore positivo per lo sport della nostra città».

La società consiglia l’acquisto dei tagliandi per la sfida alla Tea Benedetti giovedì dalle 18:00 alle 22:00, oppure la prenotazione tramite WhatsApp al numero 3281115317.