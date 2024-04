Campomorone, auto finisce fuori strada e ne scontra un’altra che precipita su una casa

Campomorone. Incidente la scorsa notte, poco prima delle 23, a Langasco, comune di Campomorone.

Il conducente di un veicolo, giunto in una curva stretta in via Pizzorno, è andato dritto urtando violentemente un veicolo parcheggiato. Questo, in seguito all’impatto, è volato nel sottostante giardino urtando anche la casa.

Il conducente, rimasto in bilico sul muraglione, è riuscito ad uscire autonomamente, scosso ma illeso.

I vigili del fuoco di Bolzaneto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed i veicoli. Il veicolo precipitato è stato spostato per permettere l’accesso alla porta dell’abitazione. Sul posto i carabinieri.