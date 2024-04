Tentato omicidio a Sturla, arrestato l’aggressore: si nascondeva a casa di un conoscente

Genova. Dopo ore di ricerche in tutta la città i carabinieri hanno arrestato l’uomo che ieri pomeriggio ha accoltellato un 45enne alla gola su una panchina nei giardini di Nilde Iotti in via Bainsizza, a Sturla. Si tratta di un italiano pregiudicato.

I militari lo hanno trovato nascosto a casa di un conoscente, sempre in zona Sturla. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la persona che lo ha ospitato potrebbe essere denunciata per favoreggiamento.

L’episodio era avvenuto poco prima delle 15.00: a chiamare i soccorsi i residenti della zona allarmati dalle urla. Secondo una prima ricostruzione, ai giardini era in corso una lite tra due ex fidanzati. Il 45enne, un italiano già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe intromesso nella contesa in qualità di amico e per questo sarebbe stato aggredito con l’arma da taglio. Nonostante la ferita alla gola è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita, sebbene ricoverato all’ospedale San Martino.

Poco distante è stato trovato un coltello che potrebbe essere quello utilizzato per l’aggressione.