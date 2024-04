Incidente in corso Monte Grappa, auto si ribalta su un fianco e si schianta contro i cassonetti

Genova. Incidente scenografico, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, nella tarda mattinata di oggi in corso Monte Grappa. Un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata su un fianco terminando la corsa contro i cassonetti Amiu.

È successo poco dopo le 11.30 prima della curva che sovrasta i binari della stazione Brignole. La macchina, guidata da una donna, stava procedendo in discesa finché non si è schiantata. Secondo i primi accertamenti non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale insieme all’ambulanza della Squadra Emergenze: la conducente, visitata sul posto, alla fine è risultata praticamente illesa e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sottoposta all’alcol test, è risultata negativa.

La strada è rimasta chiusa per circa mezz’ora in modo da consentire i rilievi, poi la viabilità è tornata alla normalità.