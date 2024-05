Corruzione, Cozzani nega ogni addebito e invoca la revoca dei domiciliari: “Non sarò più capo di gabinetto”

Genova. Non è durato neppure 20 minuti l’interrogatorio di garanzia del capo di gabinetto di Giovanni Toti ed sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, arrivato a palazzo di giustizia di Genova intorno alle 9 di questa mattina per essere ascoltato dalla gip nell’ambito della maxi inchiesta che vede unificate le indagini della procura di Genova e di quella della Spezia.

Indagato, e agli arresti domiciliari, ha raggiunto Genova seguito dal suo avvocato, Massimo Ceresa-Gastaldo. Si pensava che Cozzani, semplicemente, si avvalesse della facoltà di non rispondere come già hanno fatto, davanti alla gip Paola Faggioni, Paolo Emilio Signorini e Giovanni Toti.

Invece Matteo Cozzani, come spiegato dal suo legale al termine dell’interrogatorio, sì non ha risposto alle domande della gip Paola Faggioni ma anche fatto alcune dichiarazioni spontanee , negando ogni addebito, senza entrare nel merito della vicenda, e ha sostenuto che la misura degli arresti domiciliari non sia motivata perché non ricoprirà più il ruolo di capo di gabinetto della Regione. Sostanzialmente, nel momento dell’eventuale revoca dei domiciliari, Cozzani sarebbe pronto a dimettersi da quell’incarico.

L’avvocato difensore di Cozzani, Massimo Ceresa Gastaldo, ha anche spiegato che comunque il suo assistito è a disposizione dei pm per un successivo interrogatorio una volta che sarà stato possibile leggere con attenzione le carte.

Cozzani è indagato per corruzione e per corruzione elettorale con aggravante mafiosa. A suo carico accuse che riguardano la gestione di appalti e servizi girati attraverso la pubblica amministrazione regionale a imprenditori amici o legati alla sua stessa famiglia ma anche l’ipotesi di corruzione elettorale per avere promesso aiuti, come posti di lavoro o case popolari, a figure apparentemente in grado di spostare voti in occasione delle elezioni regionali del 2020.

Questa mattina, dopo Cozzani, sarà il turno di Aldo Spinelli. Anche l’imprenditore portuale è agli arresti domiciliari. E’ assistito dagli avvocati Andrea e Simone Vernazza. La sensazione è che anch’egli si avvarrà della facoltà di non rispondere.