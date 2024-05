Giuseppe Conte contestato al corteo dei comitati: “Vai altrove a fare propaganda”

Genova. Come annunciato ieri sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è arrivato a Genova per partecipare al corteo dei comitati liguri contro “le opere calate dall’alto”.

L’ex premier, che nel corso della manifestazione non ha voluto concedere interviste, si è mantenuto a distanza in coda al corteo ma nonostante questo è stato contestato da alcuni manifestanti, in particolare dal Calp e dai collettivi studenteschi, che lo hanno accusato di fare propaganda.

“Fuori Conte dal corteo” e “Vai pure con Salvini che ha rovinato la città con Bucci, Rixi e Toti” alcuni dei cori gridati. Sono stati anche lanciati fumogeni.

Prima di quel momento, però, per il leader pentastellato strette di mano e selfie con sostenitori, parlamentari e candidati. E alle 17.30 è previsto un incontro con gli esponenti pentastellati che dovrebbe essere preceduto da un punto stampa.