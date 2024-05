Quattro punti non conformi lungo il litorale cittadino: scattano i divieti di balneazione

Genova. Niente bagno a Boccadasse, Priaruggia, lungo il litorale a levante del torrente Rexello e sul lungomare di Pegli.

Lo ha deciso il Comune di Genova emettendo un divieto di balneazione sulla base degli ultimi campionamenti delle acque effettuati da Arpal.

La rete di monitoraggio di Arpal è costituita da 381 punti distribuiti su quasi 370 chilometri di costa, e all’esito dei primi campionamenti propedeutici alla partenza della stagione balneare (il primo maggio) alcuni punti avevano già ottenuto una valutazione scarsa: Boccadasse, il lungomare di Pegli, la spiaggia di Priaruggia, temporaneamente chiusa dopo il ritrovamento di alcune onduline contenenti amianto, e Sturla Ovest. Risultavano però ancora conformi.

L’8 maggio Arpal ha diffuso i risultati dei nuovi campionamenti, che hanno dato esito sfavorevole per le analisi sui campioni routinari prelevati appunto in zona Levante torrente Rexello, lungomare Pegli, spiaggia di Priaruggia e spiaggia di Boccadasse, risultati dunque non conformi.

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha quindi delegato l’assessore alle Manutenzioni a disporre il divieto di balneazione nei seguenti tratti:

Boccadasse dal confine est dei Bagni nuovo lido al civico 47 di Capo Santa Chiara

Priaruggia nel tratto terminale di via S.Staccheti all’asse di via capo san Rocco;

Levante torrente Rexello per 173 metri;

Lungo mare di Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre .

Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.