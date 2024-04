Acqua inquinata a Priaruggia, i cittadini lanciano una petizione online: “Basta scarichi fognari”

Genova. Il comitato spontaneo Amici del Mare di Priaruggia ha lanciato la petizione su Change.org volta a lamentare le “criticità che da troppo tempo affliggono la spiaggia pubblica di Priaruggia a Quarto dei Mille, ovvero l’inquinamento dell’acqua di balneazione”.

“Queste criticità, causate dagli scarichi fognari riversati abitualmente nella baia di Priaruggia senza alcun trattamento di depurazione, costituiscono un vero e proprio danno ambientale oltre ad un pericolo serissimo per la salute dei cittadini, come da campionamenti di Arpal – denuncia l’associazione -. Considerato che la salvaguardia del mare e della salute dei cittadini non rappresentano una priorità per le autorità competenti, è tempo che i cittadini facciano sentire la loro voce”.

Secondo i primi campionamenti stagionali, infatti, la qualità dell’acqua risulta scarsa a Boccadasse, in un punto del lungomare di Pegli, a Priaruggia e Sturla Ovest.

La conformità di una singola acqua, ai fini della balneabilità, si basa esclusivamente sui valori di laboratorio dei primi due parametri microbiologici (escherichia coli ed enterococchi intestinali), cioè indicatori di contaminazione fognaria, che richiedono 24 ore di tempo tecnico analitico. Per ottenere la conformità entrambi i valori devono stare sotto i limiti stabiliti dalla normativa.

Nel corso degli ultimi cinque anni (dal 2019 al 2023) la classificazione di Arpal della spiaggia di Priaruggia è passata da eccellente a scarsa. Per ’anno 2024 sarà nuovamente scarsa (come per il 2023) “e non va sottovalutato il fatto che dopo 5 anni consecutivi con questa classificazione la legge impone un divieto permanente di balneazione“, ricorda il comitato. Durante la stagione balneare 2023, il 28 agosto (dopo l’intensa pioggia del giorno precedente) il valore degli enterococchi intestinali è risultato ben 85 volte il limite di legge ammesso ai fini della balneabilità.

I cittadini di Priaruggia chiedono nell’immediato a tutti gli enti competenti di “disporre i debiti controlli lungo l’intero alveo del rio Priaruggia, per la ricerca di perdite ed eventuali sversamenti fognari illegali e per tutte le azioni necessarie volte ad eliminarli” e “disporre la dismissione o un congruo prolungamento della condotta fognaria di emergenza, per evitare la contaminazione della baia di Priaruggia dai reflui fognari riversati in mare dalla stessa”. Ma anche una serie di interventi strutturali: “La posa di un diffusore, opportunamente dimensionato, allo sbocco della condotta; la realizzazione di un sistema di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore (tipo Muds) e la realizzazione di vasche di prima pioggia“.

“Purtroppo i campionamenti vengono effettuati solo durante la stagione balneare e secondo un calendario prefissato, ma i cittadini hanno diritto ad una balneazione sicura, in qualsiasi periodo dell’anno, senza dover fare i conti con valori esorbitanti di batteri escherichia coli ed enterococchi intestinali derivanti da scarichi fognari riversati in mare senza alcun trattamento di depurazione. È tempo che la qualità delle nostre acque torni ad essere una priorità, anche per gli enti di governo dell’ambito del nostro territorio. La nostra è una lotta di civiltà a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”, conclude il comitato.