Maxi-inchiesta, il contenuto dei telefoni e pc di Toti nelle mani dei pm: niente data per l’interrogatorio

Genova. Se ne è parlato molto in questi giorni, ed era attesa per oggi. Ma in realtà la copia forense dei dispositivi informatici – tablet, pc e telefono – sequestrati al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al momento dell’arresto è già stata effettuata.

“La copia forense è stata fatta – conferma l’avvocato del governatore sospeso, Stefano Savi – noi siamo così tranquilli che non ci siamo nemmeno presentati, siamo certi che non emergeranno elementi pregiudizievoli”. Nei prossimi giorni saranno duplicati anche i contenuti dei device degli altri indagati.

L’esame del contenuto dei dispositivi informatici è uno dei tasselli che la procura Di Genova vuole mettere a posto prima di procedere all’interrogatorio di Toti. Gli altri passaggi riguardano le testimonianze, a cominciare da quella dell’avvocato Andrea La Mattina che sarà sentito in questi giorni.

La Mattina, referente della Regione Liguria all’interno del comitato portuale che votò la concessione trentennale del terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli. Per l’accusa, La Mattina avrebbe ricevuto pressioni proprio da Toti: nel giro di un mese infatti cambiò radicalmente il suo parere sulla pratica.

Intanto come conferma l’avvocato Savi Giovanni Toti è ancora in attesa della data del suo interrogatorio davanti ai pm: “Non abbiamo mai ancora la data, nel frattempo il presidente lavora alacremente alla sua difesa”. Ancora senza una data anche l’interrogatorio, come teste, del sindaco di Genova Marco Bucci che, non indagato, ha dato formale disponibilità a chiarire alcuni punti agli inquirenti.