Genova. Una vettura in pattuglia della polizia locale di Genova è stata protagonista di un incidente questa mattina in via Emilia, in Val Bisagno, finendo capottata in mezzo alla strada.

Sul posto l’intervento immediato del 118 che ha assistito un vigile rimasto lievemente ferito nell’impatto, trasportandolo poi in codice verde al pronto soccorso del Galliera.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente, per il quale hanno fatto i rilievi i carabinieri. Secondo le prime ipotesi l’auto avrebbe urtato una vettura in sosta per poi carambolare su un bidone della raccolta dei rifiti e quindi ribaltarsi su un fianco. Il tratto di via Emilia dove si è verificato l’incidente è rimasto chiuso al traffico fino alle 9.30.

(foto di copertina di Rosanna Bruzzo)