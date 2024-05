Centauro di 50 anni in fin di vita e ragazza di 20 con trauma cranico: notte di sangue per le strade di Genova

Genova. Notte di sangue per le strade genovesi dove si sono verificati due distinti incidenti che hanno visto protagonisti due motociclisti, finiti poi all’ospedale in gravi condizioni.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in via San Martino: un uomo alla guida della sua moto si sarebbe schiantato rimanendo gravemente ferito. Dopo lo scontro ha perso conoscenza ed è stato intubato dai medici arrivati in soccorso, arrivando in fin di vita al pronto soccorso dove si trova in prognosi riservata. Dinamica ancora da capire: secondo le prime ricostruzioni potrebbero esserci altri mezzi coinvolti ma senza feriti.

Poco dopo le 3 e mezza, invece, in corso Italia ad Albaro, a perdere il controllo della sua moto una ragazza di 20 anni, che nell’impatto a terra avrebbe riportato un trauma cranico. Soccorsa dai medici del 118 sul posto, è stata trasportata in codice rosso al San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita. In questo caso, invece, l’incidente è stato autonomo.