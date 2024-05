Genova. Dalla privatizzazione della sanità pubblica al rigassificatore di Savona, dallo “skymetro” alla nuova diga di Genova, passando per la funivia per forte Begato, la gestione delle tariffe del parco delle Cinque Terre, il dislocamento dei depositi chimici e una lunga serie di partite aperte in Liguria. Sono le istanze che la rete dei comitati della Liguria ha deciso di portare in piazza, oggi, sabato 11 maggio, con un grande corteo.

Il percorso del corteo, partito alle 14.45, andrà dalla stazione Marittima, attraverso via Balbi, le “gallerie” fino a Corvetto, via XII Ottobre e via XX Settembre per arrivare a piazza De Ferrari. Secondo alcune stime i partecipanti sono stati oltre 2000, secondo la questura addirittura 3500 in alcuni momenti.

Il senso della manifestazione lo riassume Raffaella Capponi, portavoce della rete dei comitati: “Il filo conduttore è la mancanza di partecipazione alla gestione del territorio da parte dei cittadini, siamo stufi dei progetti calati dall’alto, queste sono le richieste che facciamo alle amministrazioni pubblici”.

La mappa dei luoghi critici della regione

La protesta, organizzata oltre un mese fa, in queste ore si è caricata di significato particolare, vista la deflagrazione politica dell’amministrazione regionale a seguito degli esiti della maxi inchiesta contro la corruzione della procura di Genova che ha portato all’arresto del presidenti di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, insieme al capo di gabinetto di Regione Liguria Matteo Cozzani, all’imprenditore Aldo Spinelli e ad altre personalità fondamentali per gli equilibri decisionali degli enti genovesi e liguri.

guarda tutte le foto 28



Corteo dei comitati della Liguria contro “cemento e speculazioni”

Ma, hanno precisato gli organizzatori, “questa non è una manifestazione per chiedere le dimissioni di Toti”. I promotori della manifestazione hanno diramato in mattinata una nota molto critica per dissociarsi “da qualunque tentativo di strumentalizzazione politica e mediatica”.

Hanno ribadito anche che “l’iniziativa è stata promossa e organizzata da comitati associazioni e cittadini senza alcun coinvolgimento di partiti politici”. Per questo non è piaciuto affatto il post sui social dell’ex premier e leader del M5s Giuseppe Conte che ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione. “Riteniamo sia strumentale e fuorviante perché non cita minimamente né i promotori né i contenuti della manifestazione”, spiegano gli organizzatori. Conte nel pomeriggio ha corretto il tiro, con un nuovo post. Giuseppe Conte si è poi unito, in coda al corteo, ma è stato comunque contestato.

“I cittadini – conclude la nota – chiedono proprio un deciso cambiamento del modello politico clientelare e corrotto che utilizza il voto dei cittadini per gestire il potere contro gli interessi della collettività da cui discendono l’accentramento del potere e l’esclusione della cittadinanza da ogni processo democratico e di controllo. E questo viene chiesto con forza a tutte le forze politiche”.

È la prima volta che un fronte così ampio di cittadine e cittadini scende in piazza unito: “Questo è un primo risultato politico che va oltre il numero delle persone che saranno fisicamente presenti e denota un disagio diffuso per una gestione accentratrice delle scelte che riduce la partecipazione democratica a rito formale. Abbiamo unito i puntini, come si fa nelle parole crociate, e quello che emerge è un disegno scellerato, una svendita del territorio in nome di una logica estrattiva che lo lascerà impoverito e invivibile per le generazioni future”, concludono gli organizzatori.

Oltre alle tantissime adesioni di comitati e associazioni (e anche qualche partito politico, nonostante da subito la manifestazione è stata “blindata” da eventuali simboli politici in un’ottica di trasversalità e contro eventuali strumentalizzazioni), si sono uniti il movimento di “Cambiare Rotta” e i portuali del Calp, che in mattinata daranno vita ad un loro presidio (dalle 10 presso varco Etiopia) che poi confluirà nel grande corteo. Saranno presenti anche gli attivisti del Comitato Lungomare Canepa, che in questi anni avevano presentato un grande progetto di riqualificazione che comprendeva anche la nascita di una nuova marina sotto la Lanterna, in quella calata Concenter il cui riempimento è finito al centro delle indagini della procura.

L’inchiesta insomma, secondo gli organizzatori della manifestazione (Rete Genovese e dal Coordinamento dei Comitati del Ponente, Genova, Fermiamo il Mostro e Quelli della Catena, Savona, Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo, La Spezia e Attac, Imperia) non ha modificato lo spirito e l’organizzazione del grande evento: “Cambiare le persone non serve, è il sistema che va cambiato“.