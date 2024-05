Musica elettronica e pescato del giorno, dal 17 maggio in Darsena torna “Fish&Djs”

Genova. Musica elettronica e pescato del giorno, per un venerdì sera da trascorrere con i colori del mare della Darsena al tramonto, tra sapori a chilometro zero e dj set. Venerdì 17 maggio (ore 18) prende il via al Mercato dei Pescatori della Darsena la settima edizione di Fish&Djs, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Protagonisti del primo appuntamento i dj FiloQ, Cutsweet e Tenky. L’ingresso è gratuito.

Fish&Djs è un format ormai consolidato, molto seguito a Genova e studiato con un fine preciso: la rigenerazione urbana della Darsena attraverso la leva della cultura, della creatività contemporanea e delle risorse del territorio. “Crediamo che la Darsena di Genova – spiega Alessandro Mazzone di Electropark, direttore di Forevergreen – abbia una potenzialità importante per diventare una gemma della proposta turistica e culturale della città e della regione. Un obiettivo ambizioso e affascinante che, con eventi come Fish&Djs ed Electropark, perseguiamo da anni attraendo i giovani con un’offerta in pieno stile nord-europeo, aperto alle nuove culture e alle diversità”.

ph. Silvia Aresca

Dopo le circa 15mila presenze negli ultimi due anni, venerdì 17 maggio riparte la programmazione di Forevergreen in Darsena. “Ad alzare il sipario sulla stagione ci saranno i dj FiloQ, Cutsweet e Tenky, che faranno ballare il pubblico in banchina in un’atmosfera unica, tra il tramonto sul mare e il pescato del giorno. Inoltre, quest’anno abbiamo intensificato le collaborazioni con artisti creativi e organizzazioni genovesi e abbiamo rinnovato l’offerta di food, con fritture di pesce e i nuovi panini dell’ittiturismo Ermana. Un’altra novità sono gli aperitivi con cocktail dedicati, che cominciano venerdì 17 maggio con il Paloma”. Inoltre, al Fish Lab della Darsena, domenica 19 maggio (dalle ore 11) Sinestesie cura “Discobrunch”, evento che unisce un brunch di solo pesce (due turni, alle ore 11.00 e 13.30) al vinyl set di dj Cutsweet by Dischibollenti.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.

FILOQ

FiloQ è un dj-producer, sound designer e music supervisor che ha sviluppato la propria ricerca lavorando il suono per diversi media, dalle immagini alla discografia, dalle console da dj agli spettacoli teatrali fino alle installazioni museali con un approccio di clash tra musica sound design. Perennemente in viaggio, le sue produzioni attraversano la global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema musica tradizionale presa da ogni parte del mondo e beat digitali in un taglia e cuci vorticoso. Dubmaster dell’Istituto Italiano di Cumbia, è inoltre fondatore della factory sonora e boutique-label Stellare e produttore artistico tra gli altri di Vinicio Capossela, Mudimbi e Almamegretta.

TENKY

Nato a Genova e cresciuto in provincia, Tenky a 18 anni scopre il piacere di condividere la musica che ama, nello stesso periodo entra in contatto con l’underground torinese e rimane folgorato dall’immagine di un dj al lavoro dietro la consolle. Da lì inizia un percorso fatto di tentativi, curiosità ed esplorazioni: nel frattempo, la club culture cresce e attraversa l’electro, la minimal, la deep, che vengono assorbite. E arrivano le prime produzioni ancora senza etichetta.

CUTSWEET

Cutsweet è un artista e tatuatore con una passione smisurata per la musica. Originario della vibrante scena genovese, ha un orecchio fine per i generi come il funk, l’italodisco e il black, ed è conosciuto per le sue selecta e i suoi scratch. Le sue performance sono esplosioni di energia, trasportando il pubblico in viaggi musicali che mescolano ritmi incalzanti, basi potenti e melodie coinvolgenti. Dj Cutsweet crea una connessione profonda con il pubblico, trasmettendo la sua passione per la musica attraverso i suoni che produce.