Corruzione, mancano gli avvocati: salta l’interrogatorio di Spinelli: “Male non fare, paura non avere”

Genova. Situazione surreale, anche se causata da un mero errore materiale, quella che si è verificata questa mattina a palazzo di giustizia a Genova. L’interrogatorio di garanzia nei confronti di Aldo Spinelli, l’armatore arrestato per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta e ora ai domiciliari, non si è tenuto per l’assenza dei suoi avvocati.

Spinelli è arrivato alle 10.45 in tribunale, senza giacca e cravatta, accompagnato da due finanzieri. E’ entrato nella stanza dove avrebbe dovuto tenersi l’interrogatorio davanti alla gip Paola Faggioni ma dopo minuti è stato chiaro che non ci sarebbe stato alcun interrogatorio.

Per un errore della segreteria della gip la convocazione di Spinelli è stata inviata via pec agli avvocati di Matteo Cozzani (interrogato alle 9.30 di stamani) e quindi i legali di Spinelli – Andrea e Simone Vernazza – non si sono presentati.

Il terminalista, uscendo dalla stanza della gip, non si è risparmiato nello scambiare qualche parola con i giornalisti. “Male non fare, paura non avere” ha risposto a chi gli ha chiesto se non ci fosse stata un’esagerazione nella gestione dei finanziamenti a Toti. Spinelli, piuttosto stranito dalla situazione, ha inoltre scherzato: “Mi hanno lasciato solo” e poi: “Saprete tutto lunedì”.

Il suo interrogatorio di garanzia è stato infatti già ricalendarizzato a lunedì 13 maggio, dopo le 12.30, in coda agli altri interrogatori già fissati nei confronti degli altri indagati sottoposti a misure cautelari: alle 9.30 sarà il turno di Roberto Spinelli, figlio di Aldo e imprenditore, poi di Mauro Vianello, presidente di Ente Bacini e di Santa Barbara srl e poi di Francesco Moncada, ex consigliere di amministrazione di Esselunga.