La Sampdoria Primavera sconfitta (2-1) in casa dall’Empoli

Bogliasco. E’ una Primavera da rifondare, quella che esce sconfitta, dal ‘Tre Campanili’ di Bogliasco, per 1-2 dall’Empoli e questo al di là di una salvezza destinata quasi sicuramente ad arrivare per demeriti altrui più che per meriti propri, visto che il fanalino di coda Frosinone (che gioca domani in trasferta contro il Milan) è sei punti dietro, con a disposizione solo due match da disputare (contro l’unico cella Sampdoria di sabato prossimo a Firenze, mentre i frusinati giocheranno in casa contro la Juventus) e con una differenza reti che per ora arride alla Sampdoria.

Ma partiamo dal tabellino dell’incontro:

Marcatori: 32° Bonassi (E), 60° Nabian (E), 98° D’Amore (Samp)

Sampdoria (5-3-2): Scardigno; Georgiadis (67° Chilafi), Buyla (81° Ventre), Lotjonen, D’Amore, Langella (Ovalle Santos); Conti, Uberti, Alesi (67° Pozzato); Leonardi (Thiago Gomes), Polli.

A disposizione: Gentile, Chiesa, Meloni, Malanca, Zeqiraj, Genovese.

Allenatore: Pastorino

Empoli (4-2-3-1): Vertua; Bonassi, Tosto, Pauliuc, Majdandzic (81° Lauricella); Bacci, Stoyanov (67° Bacciardi); 80 Vallarelli (87° Falcusan), Nabian (81° Ansah), El Biache (87° Huqi); Corona.

A disposizione: Poggiolini, Gaj, Stassin, Popov, Orlandi, Dragoner

Allenatore: Birindelli

Già al 2°, su una sponda dell’imponente Corona, El Biache col destro, solo per poco, non ha trovato la porta.

La reazione della Samp ha cercato efficacia in due tiri di capitan Conte, ma entrambi sono finiti fuori dalle specchio, col secondo – al 18° – di poco sopra la traversa.

Al 32° quando i blucerchiati sembravano essere in controllo della sfida, ecco cadere in catalessi i difensori doriani, vista la facilita con cui il terzino Bonassi, completamente solo, ha potuto mettere in rete – con un piattone da due passi – una punizione tagliata da Bacci… 1-0 per i toscani e partita finita, perché da lì in avanti, si è spenta la luce, in un blackout totale, squarciato – però per l’Empoli – al 44° da un tiro da fuori di El Biache, deviato da Corona, che ha costretto Scardigno ad un bell’intervento.

Doccia fredda sugli spalti del Tre Campanili, al 60°, quando in uscita alta su corner Scardigno alza a candela la palla, rimessa dentro da Pauliuc e spedita in rete di testa dal guineense, naturalizzato portoghese, Herculano Nabian (2-0).

Non domo, l’Empoli, ha sfiorato la terza rete al 62°, quando Vallarelli con un perfetto filtrante ha messo Nabian solo davanti a Scardigno, che si è riscattato con una tempestiva uscita sui piedi dell’attaccante.

Al 70° l’arbitro Mbei di Cuneo ha espulso il centravanti Corona per doppia ammonizione (simulazione e proteste) per ben mezz’ora, cosicché – considerati i 10 minuti di recupero – i toscani sono rimasti in dieci per mezz’ora, entrando in sofferenza solo alla fine, anche perché una rete di D’Amore è stata annullata per offside dello stesso al 77°.

All’85° è arrivata la prima parata di Vertua, che ha deviato in angolo un tiro da fuori di Uberti, mentre all’88° uno stacco imperioso di testa di DAmore ha visto la sfera sorvolare la traversa ed al 91° Polli è riuscito a mettere fuori da due passi un facile tap in, su corta respinta di Vertua.

Al 94° una palla gol clamorosa per l’Empoli è stata sciupata da Ansah, che grazie ad un buco di D’Amore è scattato alle sue spalle, facendosi però ipnotizzate da Scardigno, una volta arrivato solo davanti al portiere.

Al 97° grande mischia in area azzurra, con la palla che è arrivata sui piedi di Pozzato, cui Vertua ha detto di ‘no’, con una super parata e ancora un minuto dopo lo spesso portiere è risultato prodigioso nel respingere un colpo di testa di Ovalle Santos ed anche la ribattuta di Pozzato da pochi passi.

Il goal della bandiera, è pertanto arrivato solo al 98°, grazie ad un cross dalla destra, stoppato di coscia da D’Amore e spedito al volo all’incrocio dei pali di Vertua (1-2)… l’onore è salvo, anche se il piatto piange a livello di punti e bisognerà aspettare i risultati del Frosinone, salvo un mezzo exploit a Firenze (leggi pareggio).