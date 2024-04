Accoltellamento ai giardini: uomo in codice rosso al San Martino. Scatta la caccia all’uomo

Genova. Ancora sangue e violenza per le strade di Genova, dove oggi pomeriggio un uomo è stato trovato sulla panchina di un giardino pubblico con una ferita alla gola dovuta ad un’arma da taglio.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 15, presso giardini Nilde Iotti di via Bainsizza, nel quartiere di Borgoratti. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati da alcuni residenti della zona allarmati dalle urla di una lite feroce.

Il ferito è un uomo italiano di 45 anni, già noto alle forze di polizia. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118 che hanno medicato sul posto la ferita per poi portare l’uomo al pronto soccorso del vicino San Martino in codice rosso. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita e per tutte le operazioni di soccorso è rimasto vigile e cosciente.

Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto. Poco distante è stato trovato un coltello che potrebbe essere quello utilizzato per l’aggressione, mentre si sta ancora cercando l’aggressore, per cui è in corso una vera e propria caccia all’uomo in tutta la città.