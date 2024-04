Genoa-Cagliari LIVE (1-0), Thorsby insacca con un gran colpo di testa

Genova.

22′ Uscita coraggiosissima di Martinez fuori dall’area, che mette in fallo laterale il pallone anticipando Oristanio

17′ Genoa in vantaggio! Cross dalla destra di Sabelli, Thorsby al centro dell’area stacca benissimo di testa e infila Scuffet alla propria sinistra

16′ Il Cagliari si affaccia per la prima volta dalle parti di Martinez: cross dalla destra di Oristanio, colpo di testa di Shomurodov, palla fuori di non molto

12′ Primo corner guadagnato dal Genoa e prima occasione: batte Martin, colpo di testa di De Winter fuori di pochissimo

3′ Subito manovra del Genoa con scambio tra Gudmundsson e Sabelli con il cross dell’islandese dal limite verso Retegui. Scuffet esce in presa alta

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Genoa già salvo e formazione per affrontare il Cagliari che però non vede grosse sorprese: Gilardino mantiene con il solito equilibrio sia per onorare l’impegno, sia per l’obiettivo di fare più punti possibili da qui alla fine del campionato. La novità è Thorsby dal primo minuto per avanzare Gudmundsson accanto a Retegui, che oggi, tra l’altro, compie gli anni.

Negli avversari, complici le assenze di Luvumbo e Dossena, si vede l’ex Shomurodov dal primo minuto con Oristanio.

Pre partita commovente: esaudito il desiderio di Sidio Corradi di fare una fotografia sotto la Nord, viste le sue condizioni di salute.

Annunciato dallo speaker il record delle 500 mila presenze in tutto il campionato.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Vitinha, Ekuban, Cittadini, Ankeye, Haps, Spence.

Cagliari: Scuffet, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Deiola, Prati, Augello, Oristanio, Gaetano, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri

A disposizione: Radunovic, Aresti, Nandez, Lapadula, Kakari, Mina, Zappa, Makoumbo, Petagna, Mutandwa, Azzi.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Spettatori: 3476 biglietti venduti, di cui 599 ospiti. 27777 abbonati