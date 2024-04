Genova. Scongiurata la paralisi del traffico in centro dopo l’esplosione di un grosso tubo della rete idrica in via XII Ottobre che ha allagato piazza Corvetto e buona parte del “salotto buono” della città nella mattinata di domenica. I tecnici di Ireti hanno lavorato tutto il pomeriggio per sostituire circa un metro di tubatura e la strada è stata riaperta al transito anche in direzione piazza Dante.

Proseguono i lavori per ricostruire il manto stradale, spaccato per procedere alla riparazione, ma il traffico può scorrere grazie alla sottrazione di una delle corsie di attestamento per chi si immette in piazza Corvetto dalla direzione opposta. Un breve tratto di strada che però risulta fondamentale per collegare la circonvallazione a monte alla Sopraelevata attraverso Portoria e piazza Dante. Anche perché i veicoli diretti a ponente avrebbero dovuto affrontare anche i disagi derivanti dal cantiere del rio Carbonara in via Gramsci con deviazione obbligatoria su via Balbi.

A esplodere, facendo letteralmente saltare il marciapiede sul lato di galleria Mazzini, è stata una conduttura da 400 millimetri di diametro, non particolarmente vetusta secondo quanto riferito dai tecnici sul posto. L’acqua ha continuato a sgorgare per circa due ore riversandosi in piazza Corvetto e di lì in via Roma, allagando parzialmente alcuni locali sotterranei. Sul posto anche i vigili del fuoco. Tanti i genovesi e i turisti meravigliati dalla scena.

Per fortuna sono stati limitati i disagi per la fornitura idrica: nelle ore successive al guasto si è verificato un calo di pressione in zona Castelletto, ma poi i tecnici sono riusciti a intercettare una valvola specifica per circoscrivere la chiusura ai soli dintorni di piazza Corvetto. A fine giornata l’acqua è tornata nelle case.

Esplode un tubo sopra Corvetto, domenica di caos in centro città: tutte le immagini

