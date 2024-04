Paura in corso Europa, famiglia aggredita da un rapinatore: una ragazza finisce in ospedale

Genova. Stavano caricando in macchina i regali di compleanno di un ragazzo 19enne quando un rapinatore si è avvicinato per rubarli, incontrando però la resistenza dei familiari. È successo nella tarda serata di ieri in corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini.

Protagonista un italiano di 34 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Il giovane ha spinto il padre del ragazzo mentre riponeva gli oggetti nel bagagliaio. A quel punto è nata una colluttazione che ha visto coinvolti anche gli altri membri della famiglia, tra cui la madre e la fidanzata del festeggiato, una 17enne.

La chiamata tempestiva al 112 ha permesso alla polizia di intervenire in pochi minuti e arrestare il malvivente prima che potesse impadronirsi della refurtiva, nel complesso oltre 1.500 euro di valore in attrezzature motociclistiche.

La ragazza è stata portata in ospedale con ferite lievi e soprattutto in stato di forte choc. Lesioni minori anche per la donna, che sanguinava dal naso.

Lunedì il rapinatore sarà processato per direttissima.