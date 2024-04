Si rompe un tubo, allagamento a Corvetto: strade come fiumi, chiusure al traffico

Genova. Gravi disagi questa mattina nella zona di piazza Corvetto. Un grosso tubo dell’acqua è esploso nel tratto finale di via XII Ottobre allagando buona parte della piazza e trasformando le strade in fiumi grazie alla pendenza del terreno.

È successo intorno alle 9. La polizia locale ha chiuso al traffico via XII Ottobre in direzione viale IV Novembre, via Roma e la galleria Bixio in direzione Corvetto in attesa dell’intervento dei tecnici. I mezzi che scendono da via Assarotti sono stati deviati tutti in galleria. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 11.00

Sul posto i vigili del fuoco e il pronto intervento di Ireti. La rottura del tubo, una conduttura di 400 millimetri di diametro, ha spaccato il marciapiede e sollevato l’asfalto. Diversi detriti sono stati trascinati a valle. Dopo due ore i tecnici sono riusciti a chiudere la condotta principale, ora bisogna intervenire per sostituire la tubatura smantellando tutta la sede stradale.

I vigili del fuoco hanno usato i tavolini del bar Mangini per deviare il flusso e indirizzare l’acqua verso le griglie di scarico. Decine i genovesi e i turisti che si sono fermati incuriositi dalla scena, molti con smartphone alla mano. “È un torrente?“, si chiede un uomo dell’accento lombardo incerto se attraversare la strada con la famiglia.

L’area che rimane senz’acqua è piuttosto circoscritta e va dal primo tratto di corso Podestà passando per via XII Ottobre fino ai dintorni di piazza Corvetto. Per la sostituzione del tubo si stimano lavori fino al tardo pomeriggio, quindi Aster dovrà riasfaltare la strada. Probabile che la chiusura al traffico in via XII Ottobre prosegua anche nelle prime ore di lunedì.

Un problema simile si era verificato nel giorno di Ferragosto del 2021, quando tutta la piazza si era trasformata in piscina. Allora a esplodere era stato un tubo sul lato opposto, ma appartenente a una rete diversa.