Tenta di rapinare una donna in via Gramsci: i poliziotti sentono le urla e lo bloccano

Genova. I poliziotti delle volanti hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo averlo sorpreso mentre strattonava una donna in strada nel tentativo di rapinarla.

È successo in via Gramsci nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2. A mettere in allarme i poliziotti, di pattuglia nella zona del centro storico, sono state le urla della donna. Gli agenti hanno capito che provenivano da una zona sotto la Sopraelevata, sono accorsi e hanno bloccato l’uomo.

La donna, pur molto scossa e impaurita, non è rimasta ferita e ha rifiutato le cure mediche. Il trentenne è stato trasferito in questura e sottoposto a direttissima lunedì mattina.