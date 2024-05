Rsa Sestri Ponente, dopo la crisi Lanza del Vasto la nuova società riassume 22 lavoratori

Genova. Si è conclusa in modo positivo, grazie anche all’intervento del sindacato autonomo Snalv Confsal, la vicenda della residenza per anziani Sestri Ponente di Genova, i cui lavoratori, 24 in totale, sono rimasti in bilico a causa della crisi della cooperativa Lanza del Vasto.

Al termine della vertenza, anche grazie alla mediazione del sindacato, i lavoratori sono stati riassunti dalla nuova società che gestirà la struttura con un recupero degli stipendi arretrati. La crisi della Lanza del Vasto ha avuto inizio nel dicembre 2022 a causa di un grave dissesto finanziario aziendale che, a cascata, ha avuto impatto sulle strutture socio sanitarie ed educative della zona, con effetti particolarmente gravi sulla rsa Sestri Ponente, convenzionata con la Asl locale.

Lo stato di crisi si è protratto, con alterne vicende, per tutto il 2023 e anche in parte del 2024, con ripercussioni sui lavoratori dipendenti che non hanno percepito retribuzioni anche fino a sei mesi, nonostante 24 di loro avessero continuato a lavorare nella struttura, garantendo agli anziani rimasti la necessaria assistenza.

“Ora, finalmente, si è arrivati alla composizione negoziata della crisi sotto l’egida del tribunale fallimentare di Genova – hanno sapere da Snalv Confsal – che ha effettuato la rappresentanza sindacale ai numerosi tavoli con le due parti datoriali: cedente e cessionaria, fornendo costante assistenza ai dipendenti, sia per il controllo delle buste paga, che per quello del tempestivo e corretto ristoro degli arretrati dovuti”.

“Ci siamo occupati dell’armonizzazione degli inquadramenti e dei livelli stipendiali di ogni singola figura professionale, nell’ambito del passaggio alle dipendenze della società subentrante – hanno detto i dirigenti sindacali Snalv Confsal Marcello Mannucci ed Espedito Morello – siamo orgogliosi di aver onorato la fiducia riposta dai lavoratori di Lanza del Vasto, contribuendo così a ridare loro serenità e ottimismo nel futuro e a regalare una nuova vita a una RSA molto apprezzata nel territorio genovese ” .