Toti arrestato, il nodo dimissioni e l’incognita dei tempi: “Deciderà dopo aver parlato coi suoi”

Genova. Toti sta pensando alle dimissioni? “Ci starà pensando… Ma è una decisione che una persona inserita in un contesto politico non può certo prendere da sola“. L’avvocato Stefano Savi, al termine dell’interrogatorio di garanzia a palazzo di giustizia, usa il futuro dubitativo per rispondere alla domanda dei cronisti. Di certo salta all’occhio un dato: nel giro di tre giorni qualcosa è cambiato. Perché martedì, a poche ore dal terremoto politico-giudiziario, lo stesso legale diceva: “Non si parla di dimissioni. Si sospende dalla funzione e poi vedremo cosa succede”. Oggi, invece, l’eventualità che il presidente lasci definitivamente l’incarico appare tutt’altro che remota.

Il concetto per ora è il seguente: prima la revoca dei domiciliari, poi eventualmente le dimissioni. “Questa è una decisione politica che spetta a lui – ribadisce l’avvocato – ma che lui potrà prendere solo dopo aver fatto una verifica con le persone con cui ha lavorato finora e coi partiti che lo sostengono. Nello stato in cui è adesso tutto questo non si può fare: non può parlare con nessuno. Vedremo, intanto adesso facciamo l’interrogatorio, chiediamo la modifica della misura e poi vedremo cosa succederà”.

I passaggi sono abbastanza definiti, ma ci sono diverse incognite. Oggi Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere, come sembrava scontato alla vigilia. Dopo aver letto tutte le carte (Savi parla di un plico monstre di novemila pagine contenenti tutte le intercettazioni), il governatore sospeso chiederà di essere sentito dai pm per chiarire la sua posizione rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura. A quel punto il legale farà istanza di revoca degli arresti domiciliari: se sarà accolta, Toti in pratica verrà riabilitato in quanto presidente, visto che l’interdittiva non si può applicare alle cariche elettive. In caso contrario si tenterà la carta del ricorso al tribunale del Riesame.

Savi andrà a presentare la richiesta “la prossima settimana”, ma non è detto che i pubblici ministeri fissino l’appuntamento in tempi brevi. Tecnicamente Toti potrebbe dimettersi anche subito, tramite il suo avvocato, anche se la linea dichiarata in questi giorni è un’altra. Nel frattempo il presidente rimane agli arresti domiciliari nella sua casa di Ameglia (La Spezia) insieme alla moglie Siria Magri e può interloquire solo coi familiari stretti e col suo difensore. Niente telefono e niente WhatsApp. Impossibile quindi – secondo la legge – procedere a un confronto politico.

Nel frattempo continua il pressing delle opposizioni che chiedono la testa del governatore ed elezioni anticipate. Domani il leader del M5s Giuseppe Conte sarà a Genova per discutere la strategia da seguire coi vertici locali. Nel centrodestra, soprattutto a livello nazionale, c’è chi ha messo nel mirino la magistratura per il tempismo dell’inchiesta e delle misure cautelari, eseguite a un mese dalle elezioni europee. D’altra parte leader regionali come Matteo Rosso ed Edoardo Rixi non hanno escluso a priori che si possa tornare a votare dopo l’estate. Nel frattempo la giunta è pienamente in carica col vicepresidente Alessandro Piana in plancia di comando e martedì si presenterà regolarmente in consiglio regionale. Dove la maggioranza potrà contare su una pedina in meno.