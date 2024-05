Tensioni tra tifosi, striscioni in Gradinata Nord: “Nessuna tregua, diteci dove e quando volete”

Genova. Si riaccende la tensione tra tifosi a Genova dopo gli episodi di violenza degli scorsi giorni. Tre striscioni sono stati srotolati in Gradinata Nord all’inizio del secondo tempo di Genoa-Sassuolo con un messaggio tutt’altro che distensivo: “5-5-2024, che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura. Niente tregua e di voi nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete! Carogne infami”.

La prima data fa riferimento agli scontri di domenica scorsa nella zona della Foce, quando un gruppo di ultras doriani, al termine di Sampdoria-Reggiana, ha assaltato alcuni tifosi rossoblù radunati in piazza Alimonda per vedere Milan-Genoa per poi scagliarsi contro la polizia. Nel pomeriggio si era diffusa la voce – non confermata – dell’aggressione ai danni di un tifoso blucerchiato nei pressi dello stadio.

Il secondo episodio citato nello striscione è relativo alla “rappresaglia” andata in scena nella notte tra domenica e lunedì, quando è stata devastata la sede del club Ultras Tito Cucchiaroni in piazzale Adriatico.

Lunedì pomeriggio, poi, un tifoso genoano è stato accoltellato a un braccio al culmine di un’aggressione da parte di quattro sampdoriani in un bar di via Oberdan a Nervi.

Nei giorni successivi è rimasto piuttosto alto il livello della tensione, con altri episodi minori segnalati in varie zone della città. Da quanto si apprende ci sarebbe stato anche un tentativo fallito di giungere a una tregua. Ora il messaggio firmato “Gradinata Nord” che potrebbe incendiare nuovamente gli animi.