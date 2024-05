L’inchiesta sulla corruzione si allarga alla sanità, M5s all’attacco sui dati covid gonfiati: “Hanno lucrato su una pandemia?”

Genova. Arrivano le prime reazioni della politica ligure alla notizia del nuovo filone della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, quello che tocca il mondo della sanità.

Il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi e il consigliere Paolo Ugolini hanno puntato il dito sia sui presunti finanziamenti illeciti da parte di imprenditori privati della sanità ai comitati elettorali di Giovanni Toti sia l’ipotesi di invio di dati Covid ‘gonfiati’ alla struttura commissariale del generale Figliuolo per ottenere più vaccini.

“Oltre a quanto già emerso, già di per sé gravissimo, era inevitabile che ci fossero operazioni quantomeno discutibili anche sul fronte della sanità – sottolineano Tosi e Ugolini – Operazioni governate, peraltro, e proprio in quel periodo, dal presidente di Regione Liguria con delega alla Sanità. Il quale, nonostante l’emergenza, aveva ripetutamente e costantemente disertato le Commissioni sanità. Così facendo, non solo era venuto a mancare il confronto politico e sociale con i gruppi consiliari e gli auditi, ma non era nemmeno possibile sapere come veniva gestita la pandemia e la campagna vaccinale”.

“Ricordo – continua Tosi -, per quanto riguarda i vaccini, che in quei mesi era impossibile accedere persino ai dati per conoscere la quantità di dosi ricevuta dalla struttura commissariale e le giacenze presenti nella nostra regione. Paradossale, poi, il quadro che quotidianamente si presentava alla Fiera di Genova: code infinite di cittadini negli spazi dedicati ai soggetti privati, il deserto nelle corsie della sanità pubblica. Sapevamo che la questione vaccinale era un affare tra pochi intimi: ora è di dominio pubblico”.

“Scoprire infine che l’ente addirittura truccava i dati Covid per vedersi assegnare più dosi, fa venire i brividi – concludono i pentastellati – hanno lucrato su una pandemia? A questo punto, sarà curioso capire se sulla questione delle dosi ricevute dalla nostra Regione sia prevalso l’interesse pubblico o quello privato”, concludono i pentastellati”.