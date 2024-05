L’avvocato di Toti: “Dimissioni subito? Voci infondate e strumentali”. E il caso spacca la politica

Genova. Le voci secondo cui Giovanni Toti avrebbe intenzione di dimettersi da presidente ancora prima dell’interrogatorio e della revoca degli arresti domiciliari sono “infondate e strumentali“. È quanto fa sapere oggi il suo legale Stefano Savi, sgombrando il campo dagli equivoci nell’ennesima giornata di scontro politico sulle conseguenze del caso giudiziario che ha sconvolto la Liguria.

Dopo la solidarietà ribadita dai ministri Salvini, Nordio e Crosetto, oggi è intervenuto il leader di Forza Italia Antonio Tajani: “Quella di Toti è una scelta sua ma finché non c’è un interrogatorio bisognerà aspettare. Io sono garantista, quindi per me finché non c’è una condanna in terzo grado uno è innocente, e come dice Nordio non è Toti a dover dimostrare la sua innocenza ma sono i magistrati a dover dimostrare la colpevolezza, ha detto a Rai3.

Sulla stessa linea Maurizio Gasparri, che aggiunge però un dato: “Toti farà le sue valutazioni. Io ricordo sempre il caso di Siclari, senatore di Forza Italia che nella scorsa legislatura fu raggiunto da una condanna a cinque anni per voto di scambio in Calabria. Noi abbiamo deciso d’accordo con lui di non ricandidarlo alle elezioni settembre 2022. Dopo pochi mesi in appello venne assolto. Siclari era innocente”.

Su sponda Pd, invece, interviene da Genova la senatrice Annamaria Furlan: “Sono profondamente preoccupata per la situazione attuale che affligge la Liguria, ritengo che l’esperienza di governo del centrodestra sia giunta al capolinea e che sia necessario agire con celerità per evitare gravi conseguenze per la nostra Regione. Il rischio di perdere 7 miliardi di euro di investimenti pubblici e di fare passi indietro nello sviluppo è tangibile. Non possiamo permetterci l’immobilismo della Liguria. Il mondo del lavoro, dell’impresa e delle categorie deve sapere che il Partito Democratico è pronto a prendere le redini del governo regionale con onestà e responsabilità”.

Per Roberto Arboscello, vicecapogruppo del Pd in Regione, “il quadro che emerge dall’inchiesta che coinvolge Toti è desolante e inaudito. Al di là della vicenda giudiziaria, che farà il suo corso, siamo di fronte a un dato politico inequivocabile: la fine di un ciclo politico decennale che da anni contrastiamo. Il metodo di governo di un centrodestra che ha anteposto gli interessi economici alla politica e le necessità particolari di pochi al bene comune di tutta la cittadinanza ligure. Un modus operandi che non è più accettabile. Ora bisogna cambiare pagina, e in fretta, avviare un vero percorso di rigenerazione, aggregando le forze politiche e della società civile nel nome della dignità e della trasparenza. Toti deve dimettersi perché il rischio è la paralisi della Regione“.

E oggi anche l’ex governatore Claudio Burlando, arrestato nel 1993 quando era sindaco di Genova per truffa e abuso d’ufficio (e poi assolto), in un’ampia intervista a Genova24 ricorda: “Io mi ero dimesso e lo avevo fatto senza avere bisogno di parlarne con nessuno. Toti, cosa farà lui lo deciderà lui, che rilevanza penale avrà il suo comportamento lo deciderà il tribunale, io so come è stato per me”.

Le tappe le ha scandite lo stesso Savi dopo l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto venerdì: in quella circostanza Toti ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma è probabile che lo faccia invece in seguito, quando verrà interrogato dai pm su richiesta del suo legale. Alle dimissioni “ci starà pensando, ma è una decisione che una persona inserita in un contesto politico non può certo prendere da sola -aveva spiegato Savi -. Questa è una decisione politica che spetta a lui, ma che lui potrà prendere solo dopo aver fatto una verifica con le persone con cui ha lavorato finora e coi partiti che lo sostengono. Nello stato in cui è adesso tutto questo non si può fare: non può parlare con nessuno”.

Si punta quindi alla revoca degli arresti domiciliari: il presidente, ora sospeso dell’incarico, tornerebbe nel pieno delle sue funzioni (impossibile applicare una misura interdittiva) e a quel punto valuterebbe di terminare in anticipo il suo mandato, affidando la Liguria a nuove elezioni.