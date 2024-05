Perde il controllo dell’auto e finisce sullo spartitraffico: strada chiusa per rimozione del palo pericolante

Genova. Momenti di paura questa mattina a Sampierdarena, quando un’auto “impazzita” è letteralmente volata sopra l’aiuola sparti traffico di via Cantore, schiantandosi contro un palo della luce.

Alla guida dell’auto una giovane ragazza, rimasta ferita per fortuna in maniera non grave e trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso del vicino Villa Scassi. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto anche gli uomini della polizia locale che hanno fatto i rilievi per accertare la dinamica ancora da chiarire. La careggiata di via Cantore in direzione Sampierdarena è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza il palo della luce divenuto pericolante dopo l’incidente.