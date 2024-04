Genova. Lavoratori delle riparazioni navali in corteo questa mattina a Genova per chiedere chiarezza sull’impatto che avrà il cantiere del tunnel subportuale su un comparto che occupa circa 3mila persone in area portuale. Dopo l’assemblea al varco delle Grazie indetta dai metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil una breve manifestazione si è tenuta in strada fino a Palazzo San Giorgio. Dopo un vertice col commissario Paolo Piacenza è stato annunciato un incontro il 24 aprile al quale sarà presente anche Autostrade.

“Ci saranno interferenze definitive e temporanee – spiega Luigi Marenco, responsabile delle riparazioni navali per la Fiom Cgil -. Alcune strutture saranno abbattute e le aziende dovranno essere ricollocate. Sui cantieri abbiamo grosse perplessità: che impatto avranno sulle attività produttive? Non abbiamo avuto risposte. Penso alle banchine, agli accosti e alla viabilità. Abbiamo chiesto un incontro con l’Autorità portuale, non ce l’hanno dato. Temiamo che ci siano problemi che non vogliono dirci”.

Per ora solo la San Giorgio del Porto, principale azienda del comparto, ha fatto ricorso al Tar lamentando un danno per lo svincolo di via Madre di Dio. Ma altre aziende rischiano di essere interferite, a cominciare da Wartsila. I sindacati paventano ripercussioni generalizzate ad esempio sulla viabilità interna, tali da compromettere l’operatività dei cantieri.

“Abbiamo timori per la tenuta industriale dell’area e il reddito dei lavoratori – sottolinea Stefano Bonazzi, segretario genovese della Fiom -. Non vorremmo che le aziende trovino soluzioni in termini di indennizzi e che a pagare siano soltanto i lavoratori“. Marenco scandisce ulteriormente: “Se ci sarà un giorno di cassa integrazione dovrà prendere il 100% dello stipendio“.

Bonazzi chiarisce che non si tratta di un no al tunnel subportuale: “È un’opera in corso, scelta dalla città. A noi va benissimo, ma non possono pagarla i lavoratori. Il punto è che non capiamo bene quanto incideranno i cantieri”. Informazioni che i sindacati pretendono di ottenere al più presto.

guarda tutte le foto 5



Riparazioni navali, lavoratori in corteo: “Chiarezza sui cantieri del tunnel subportuale”

“Sarà nostra cura garantire uno sviluppo ordinato dei cantieri e l’occupazione – riferisce il commissario dell’Autorità portuale Paolo Piacenza al termine dell’incontro -. Ci siamo aggiornati al prossimo 24 aprile per un esame più tecnico dei documenti, andando a ragionare esattamente sulle aree interferite e sulla continuità operativa delle riparazioni. Sappiamo che un settore molto congestionato. Ci saranno cantieri che saranno interferiti solo per esigenze temporanee, altri che dovranno prevedere una delocalizzazione. Alcune aree sono già state individuate in Ente Bacini, altre aziende saranno ricollocate nell’ex Selom. Abbiamo in piedi un ragionamento con Aspi per procedere a una riqualificazione dell’edificio per procedere a una totale ricollocazione delle imprese interferite”.

La vicenda del tunnel è solo l’ultimo tassello di un mosaico di tensioni sulle riparazioni navali che ha visto scontrarsi aziende e istituzioni su ipotesi di uso alternativo a quello industriale e spostamento del comparto in altre zone del porto. “Le riparazioni navali oggi sono qui, i 3mila lavoratori con le loro famiglie sono qui e quindi devono restare qui. Se un domani ci sarà una collocazione alternativa discuteremo anche di quello”, conclude Bonazzi.