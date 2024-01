Amt, da oggi metropolitana sempre gratis per i genovesi. Dal 15 gennaio le nuove tariffe

Genova. Da oggi tutti i residenti in provincia di Genova possono viaggiare gratis sulla metropolitana senza limitazioni di orario. Entra in vigore così la prima novità del piano tariffario sperimentale varato da Amt con l’obiettivo di fidelizzare e aumentare gli utenti del trasporto pubblico nel 2024.

Dunque, con l’inizio del nuovo anno viene ampliata la sperimentazione della gratuità per la metropolitana, istituita per la prima volta nel dicembre 2021 nelle fasce orarie “di morbida”, dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. Secondo i dati forniti da Amt dopo il primo anno, la misura aveva generato un incremento del 34% dei passeggeri paganti. Nella nuova formulazione in vigore da oggi solo i turisti (e in generale chi non risiede nella città metropolitana di Genova) dovranno pagare per usare la sotterranea.

Confermata la gratuità h24 per tutti gli impianti speciali della rete Amt: ascensori, funicolari, cremagliera Principe-Granarolo. Anche in questo caso, però, viene introdotto il requisito della residenza nel territorio metropolitano genovese. Quindi i turisti che vorranno ammirare il panorama della città da Castelletto o Granarolo dovranno pagare il biglietto.

Il resto della rivoluzione tariffaria scatterà tra due settimane esatte, il 15 gennaio. Aumenterà il prezzo dei biglietti (solo Amt 2 euro, integrato 2,20 euro) ma diventerà molto più conveniente abbonarsi. La tessera annuale passerà da 395 euro a 295 euro, che scendono a 200 euro per gli under 26. Viaggeranno gratis tutti gli under 14 (sempre) e tutti gli over 70 (dalle 9.30 del mattino in poi). E poi tutti i titoli di viaggio saranno validi non solo per i mezzi pubblici cittadini, ma anche per l’intera rete extraurbana di Amt. Tutti i dettagli si trovano in questo articolo.

D’altra parte è possibile che Comune e Amt annuncino qualche correttivo nei prossimi giorni. “Siamo disponibili a eventuali migliorie o rettifiche se c’è stato qualche misunderstanding – aveva annunciato l’assessore Matteo Campora in consiglio comunale -. In casi specifici, se qualcuno si trovasse a pagare di più, verrà mantenuta la tariffa precedente“. Tra le critiche emerse nelle scorse settimane, oltre ai rincari sui biglietti ordinari, ci sono i mugugni di chi ha già sottoscritto un abbonamento a prezzo pieno con le vecchie tariffe e non avrà diritto ad alcuno sconto. I vecchi titoli di viaggio si potranno usare fino al 30 aprile 2024.

Da segnalare anche la novità che riguarda i treni: da oggi gli studenti liguri che usano la ferrovia per raggiungere la scuola o l’università possono ottenere un abbonamento annuale gratuito (under 19) o al prezzo di 125 euro (under 26). Qui tutti i dettagli. La misura coinvolge anche i residenti a Genova (che in un primo momento erano stati esclusi), ma attenzione: il titolo di viaggio rilasciato sarà valido solo sulla rete Trenitalia. Chi usa anche i mezzi Amt per spostarsi potrà optare per l’abbonamento integrato Amt-Trenitalia a 200 euro (fino a 26 anni).