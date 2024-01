Autobus, domani parte la “rivoluzione”: gratis per under 14 e over 70, ma il prezzo dei biglietti aumenta

Genova. Dopo l’entrata in vigore della gratuità h24 della metropolitana genovese, scattata il 1 gennaio, domani sarà la volta della seconda parte di questa rivoluzione tariffaria voluta dalla civica amministrazone: aumenterà il prezzo dei biglietti (solo Amt 2 euro, integrato 2,20 euro) ma diventerà molto più conveniente abbonarsi. La tessera annuale passerà da 395 euro a 295 euro, che scendono a 200 euro per gli under 26.

Ma soprattutto sono previste categorie per cui la corsa non dovrà essere pagata: viaggeranno gratis tutti gli under 14 (sempre) e tutti gli over 70 (dalle 9.30 del mattino in poi). E poi tutti i titoli di viaggio saranno validi non solo per i mezzi pubblici cittadini, ma anche per l’intera rete extraurbana di Amt. Tutti i dettagli si trovano in questo articolo.

Per viaggiare gratis, se si è in queste categorie, però bisogna ottenere la card “citypass” necessaria ad accedere alla sperimentazione che prevede gli abbonamenti annuali gratis. Non basta, infatti, esibire una carta d’identità o presentare un’autocertificazione. La card Citypass si può fare gratuitamente on line utilizzando https://www.amt.genova.it/amt/tariffe/under-14-e-over-70/ oppure si può richiedere in forma fisica, ma al costo di 10 euro, recandosi alle biglietterie.

Da segnalare anche la novità che riguarda i treni: da oggi gli studenti liguri che usano la ferrovia per raggiungere la scuola o l’università possono ottenere un abbonamento annuale gratuito (under 19) o al prezzo di 125 euro (under 26). Qui tutti i dettagli. La misura coinvolge anche i residenti a Genova (che in un primo momento erano stati esclusi), ma attenzione: il titolo di viaggio rilasciato sarà valido solo sulla rete Trenitalia. Chi usa anche i mezzi Amt per spostarsi potrà optare per l’abbonamento integrato Amt-Trenitalia a 200 euro (fino a 26 anni).