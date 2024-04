Ultimi giorni per i vecchi biglietti Amt, sui social il “mercato nero” dei tagliandi in scadenza

Genova. C’è chi aveva acquistato interi carnet e non sa come sfruttarli entro la prossima settimana ma anche chi si è ritrovato un biglietto Amt singolo nel portafoglio, o nella tasca della giacca pesante rispolverata per questi giorni di freddo insolito, e ora prova a tirarci su qualche centesimo. E allora via a una sorta di “mercato nero”, si fa per dire, sui social tra offerte che (non) si possono rifiutare o semplicemente il tentativo di non sprecare un bene utile.

I vecchi biglietti dell’autobus Amt legati al precedente sistema tariffario (1.50 per le sole corse in bus, 1.60 per l’integrato bus-treno) sono in scadenza. Martedì 30 aprile sarà l’ultimo giorno utile per utilizzare i vecchi tagliandi senza incorrere in una multa. Dal 1 maggio i genovesi e i turisti saranno obbligati ad avere con loro biglietti e abbonamenti legati alle nuove tariffe. La differenza sul ticket singolo Amt non è indifferente: si passerà rispettivamente a 2 euro e 2.20 euro per i soli autobus o per il biglietto bus+treno. La durata dei biglietti aumenta di 10 minuti, da 100 a 110 minuti.

I biglietti non utilizzati possono, comunque, essere ceduti. E quindi si stanno moltiplicando ormai da giorni sui social – più che altro Facebook, sui classici gruppi di quartiere – gli annunci di chi cerca di piazzare un biglietto al miglior offerente. Addirittura c’è chi spera di trovare chi venga a ritirare un singolo biglietto a domicilio, approfittando dello “sconto” del 50%. Episodi che sarebbero anche motivo di ironie sulla proverbiale parsimonia genovese se non fosse che, con l’inflazione al galoppo e il potere d’acquisto sempre più eroso, non c’è proprio da scherzare se qualcuno tenta di recuperare 60 centesimi in più.

Ad ogni modo, il 1 maggio cambia tutto definitivamente. Non solo i biglietti vecchi non potranno più essere utilizzati e – attenzione – non sono in alcun modo rimborsabili, quindi inutile presentarsi nelle biglietterie Amt. Sempre dal 1 maggio scatterà anche l’obbligo per gli under 14 e per il gli over 70 residenti a Genova (Comune e Città metropolitana) di avere a portata di mano la card Citypass per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi Amt.

Con la chiusura del periodo di sperimentazione della nuova tariffazione e delle gratuità ad essa collegate Amt Genova, e l’amministrazione comunale che controlla l’azienda, potranno fare un vero bilancio della strategia messa in atto. Finora la versione ufficiale è che con gli abbonamenti a prezzo scontato rispetto al passato le persone che hanno acquistato un “annuale” sono aumentate. La presidente Amt Ilaria Gavuglio aveva fornito i dati relativi al 31 marzo: nei primi tre mesi dell’anno ne sono stati venduti 41.300 contro i 13.900 dello stesso periodo del 2023. 58.500 i CityPass gratuiti emessi fino al 31 marzo 2024, il 79% a over 70 e il 21% agli under 14).

Resta invece sospeso il contenzioso Amt-Trenitalia deflagrato col pasticcio della gratuità per gli over 70, che possono sì viaggiare sui mezzi dell’azienda genovese, ma non sui treni in ambito urbano. Il verdetto, affidato a uno studio del Cieli, centro per i trasporti e la logistica dell’Università, era atteso per fine febbraio ma bisognerà ancora attendere: “L’Università sta lavorando e a breve avremo i risultati che potranno permettere anche l’integrazione degli abbonamenti gratuiti over 70″ ha detto sempre la presidente Gavuglio. L’accordo Amt-Trenitalia per l’integrazione tariffaria è scaduto nel 2018 e da allora non è più stato rinnovato.