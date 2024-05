Maxi-inchiesta in Liguria, sequestrati oltre 200mila euro in contanti ad Aldo Spinelli

Genova. La guardia di finanza ha sequestrato oltre 200mila euro in contanti più valuta estera in una cassaforte all’imprenditore Aldo Spinelli nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e ad altre misure cautelari e interdittive. Si tratta in dettaglio di 215 mila euro, circa 21mila dollari e oltre 5 mila sterline trovati nella cassaforte dell’imprenditore.

I soldi in questione sono solo una parte dei 570mila per cui la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha disposto il sequestro. Tra questi rientrano anche denari dell’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona Paolo Signorini e del figlio di Spinelli, Roberto, anch’egli imprenditore.

Secondo la gip i soldi “sarebbero il profitto dei reati di corruzione contestati”. A casa del terminalista Spinelli sono stati sequestrati dalle fiamme gialle anche due fucili da caccia e tre fucili ad aria compressa, denunciati dalla suocera ma non da lui . Per questo è stata una querela per omessa denuncia di arma da fuoco. Per la mancata denuncia l’imprenditore è stato denunciato.

Intanto sono stati fissati gli interrogatori di garanzia per gli arrestati: domani, giovedì 9 maggio, Paolo Signorini sarà interrogato alle 11 nel carcere di Marassi, dove si trova da ieri.

Giovanni Toti sarà sentito venerdì mentre sabato sarà il turno di Aldo Spinelli, interrogatori che si svolgeranno a palazzo di Giustizia. Gli arrestati potrebbero anche decidere, in questa fase, di avvalersi della facoltà di non rispondere per farsi poi interrogare in una fase successiva.