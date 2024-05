Sampdoria fuori dai playoff, Pirlo: “Spiace per la gente che ci aspettava a Genova. Resto? Lo spero”

Palermo. I blucerchiati dovevano alzare i ritmi dopo un primo tempo da bocciare ma, ad appena due minuti dall’inizio della ripresa, arriva la doppietta di Diakite. Nonostante il successivo forcing, il risultato non cambia e la Sampdoria deve salutare i playoff.

Settimo posto in regular season dopo un avvio alquanto zoppicante, stando a ridosso della zona playout. Una serie di risultati utili consecutivi, uniti a prestazioni decisamente più convincenti, ha reso i giochi più interessanti. Ma il quarto di finale playoff ha visto una squadra spenta che per l’occasione è stata nettamente inferiore al Palermo.

“Non abbiamo approcciato la partita come preparato, soprattutto nel primo tempo – analizza Andrea Pirlo ai microfoni di Sky -. Sapevamo che il Palermo avrebbe fatto una partita aggressiva. Dovevamo giocare diversamente, ci siamo fatti prendere dalla pressione dell’appuntamento. Non siamo abituati a questo tipo di partite, abbiamo pagato due disattenzioni”.

Un bilancio comunque positivo quello stilato dal tecnico blucerchiato: “Una stagione lunga, faticosa. Siamo partiti con tante difficoltà dopo la passata stagione, non era tutto così limpido. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, la società si è comportata in modo egregio. Abbiamo centrato l’obiettivo e c’è stata la crescita di alcuni giocatori importanti, alla prima volta in un palcoscenico importante come quello di Marassi. Spiace per la gente che ci aspettava a Genova, meritavano un altro finale di stagione“.

“Quando si costruisce una squadra giovane è normale che ci siano alti e bassi – continua Pirlo -. I ragazzi sono cresciuti molto. Peccato che non ce ne siano tanti di proprietà della Sampdoria, ci sarà un po’ da rivoluzionare e fare un altro tipo di mercato, ricordando che lo avremo ancora limitato e sarà difficile investire. Ci rimboccheremo le maniche”.

Alla domanda sull’esonero di Massimiliano Allegri alla Juventus, suo successore dopo l’esperienza in bianconero, non ha voluto rispondere: “Non mi sembra il momento di parlare di un’altra squadra. Ho altro per la testa: abbiamo perso un playoff, la delusione è grande“.

“Resterò alla Samp? Lo spero“. Tra la domanda e la risposta qualche attimo di silenzio e un mezzo sorriso: il contratto terminerà il 2025 e la voglia di continuare in blucerchiato sembra proprio essere presente.