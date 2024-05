La Samp resta in B, genoani con i fuochi d’artificio: piazza Alimonda off limits

Genova. La polizia locale di Genova ieri sera intorno alle 23 ha fatto chiudere via Invrea e piazza Alimonda al traffico e dirottato la circolazione su via Casaregis.

Il motivo? Fuochi d’artificio. Alcuni ultrà del Genoa, infatti, hanno deciso di festeggiare la permanenza della Sampdoria in Serie B, sancita dalla sconfitta ai playoff contro il Palermo, con uno spettacolo pirotecnico improvvisato.

La chiusura della strada è stata decisa anche per arginare possibili scontri tra tifosi anche se, al momento, dopo gli episodi di violenza delle settimane passate, sembrava essere in atto una tregua tra le due fazioni. Tuttavia lo striscione apparso in gradinata Nord durante Genoa Sassuolo ha messo in allerta le forze dell’ordine.

Ore difficili per i supporter della la Samp che non ritorna a giocarsela contro il Genoa nella massima serie non solo nelle piazze ma anche e soprattutto sui social. Lo sfottò è in atto da ore. “Only one.. ah, no”, una delle prese in giro più diffuse.