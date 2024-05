Serie B, playoff. Sampdoria vs Palermo LIVE: super Stankovic su Soleri

Palermo 0 – Sampdoria 0

33′ Piccini piuttosto impacciato quando è costretto ad allargarsi lasciando la posizione centrale. La Samp costruisce a quattro con un mediano che si inserisce tra Ghilardi e il “braccetto” di riferimento. Già un paio di palloni sbagliati malamente dal numero 2 blucerchiato.

30′ Eccolo Borini. Scodella in area Gonzalez, gran controllo dell’attaccante che salta con un tocco Ranocchia ma poi perde il tempo per mettere al centro o tentare la conclusione.

28′ Ghilardi protegge palla per farla andare sul fondo ma perde il contrasto con Soleri, il quale poi mette al centro. Bella chiusura di Giordano, con l’arbitro che nel frattempo ravvisa un fallo.

25′ Ci si avvia verso il primo terzo di gara. I rosanero sono partiti meglio della Samp, hanno fallito un’occasione clamorosa con Insigni e Brunori ogni volta che si accende sembra in grado di creare pericoli. Non sono ancora entrati in partita Borini ed Esposito.

20′ Il primo cambio è del Palermo. Ceccaroni non riesce a proseguire, al suo posto entra Marconi.

18′ Bel cross a giro di Esposito dalla trequarti. Il tentativo aggira la difesa ma il portiere rosanero è attento e blocca.

13′ Lund mette al centro rasoterra dalla sinistra. Ghilardi anticipa Soleri e mette in corner. Gonzalez respinge di testa.

Matteo Brunori, classe 1994, è il giocatore più pericoloso del Palermo. Per lui, che era entrato in orbita Juventus giocando nell’Under 23, anche un passato in Liguria con l’Entella. Genovese ed ex Samp è invece l’allenatore dei rosanero Michele Mignani

8′ Che goal che si mangia Insigne! Brunori va via al marcatore e serve al centro Soleri, il quale da dentro l’area tocca per Insigne che, abbastanza incredibilmente, non inquadra la porta.

6′ Ora la Sampdoria prova ad alzare il baricentro, dopo i primi cinque minuti di marca nettamente locale.

2′ Subito un corner per il Palermo. Calcio d’angolo conquistato a seguito di un’azione di Brunori, con la palla che poi rimane pericolosamente in area. Soleri e Insigne la colpiscono quasi insieme ma la palla è deviata.

1′ Partiti con la Sampdoria incaricata del calcio di inizio.

Verso il match: Pirlo conferma l’ormai collaudata difesa a tre. A centrocampo, spazio a Ricci al fianco di Yepes. Sulle corsie di quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1 ci saranno il genovese Giordano e Depaoli. Esposito e Borini a sostegno di De Luca.

PALERMO: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 11 Insigne, 14 Ranocchia, 23 Diakité, 27 Soleri, 32 Ceccaroni. A disposizione: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 20 Vasic, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Michele Mignani.

SAMPDORIA: 1 Stankovic, 2 Piccini, 7 Esposito, 8 Ricci, 9 De Luca, 16 Borini, 21 Giordano, 23 Depaoli (Cap.), 28 Yepes, 33 Gonzalez, 87 Ghilardi. A disposizione: 22 Ravaglia, 3 Barreca, 4 Vieira, 5 Askildsen, 10 Verre, 13 Conti, 14 Kasami, 19 Alvarez, 25 Ferrari, 40 Stojanovic, 46 Leoni, 80 Benedetti. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Lo Cicero – Mondin. IV uomo: Collu, Var: Mariani, Avar: Meraviglia

Quarti di finale playoff di Serie B. La Sampdoria è ospite del Palermo per una gara da dentro o fuori. Il regolamento parla chiaro: in caso di parità si andrà ai supplementari e se al termine dell’extra time il segno sarà ancora “x” sarà il Palermo ad andare in semifinale con il Venezia. Vantaggio dei due risultati su tre e del campo di casa determinato dal miglior posizionamento in classifica. La Samp paga ancora le vicissitudini della scorsa stagione, visto che senza la penalità di due punti sarebbe arrivata prima dei rosanero. In campionato, vittoria 1 a 0 a Marassi con goal di Borini e pareggio 2 a 2 al Renzo Barbera.