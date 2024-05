Samp, svanisce il sogno serie A. Manfredi: “Grazie a tifosi, squadra e mister. Da oggi si riparte”

Genova. “Ci credevamo. E tutti quanti, insieme, abbiamo spinto per proseguire nel nostro sogno. È stata chiaramente una serata difficile per noi, ma voglio innanzitutto ringraziare i nostri straordinari tifosi per il loro sostegno incondizionato nell’arco di questa stagione. È stato un autentico peccato non averli tutti al nostro fianco anche a Palermo. Vorrei poi ringraziare la squadra, il mister e tutto lo staff per l’impegno profuso in ogni singolo momento“.

Sono le parole di un messaggio che il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ha lanciato al mondo blucerchiato dopo la delusione dei playoff di serie B. Campionato dove la Samp giocherà anche il prossimo anno, visto il sogno promozione svanito con la sconfitta a Palermo per 2 – 0.

Manfredi credeva “al sogno di una promozione dopo un solo anno”, ma soprattutto dopo le tante difficoltà attraversate dalla società.

“Quest’anno è stato caratterizzato da numerose vicissitudini, inclusi i tanti infortuni e la situazione che abbiamo ereditato la scorsa estate quando si era realmente sull’orlo del baratro. Nonostante queste difficoltà, la Sampdoria ha dimostrato grande resilienza e determinazione. Il nostro progetto non cambia: l’obiettivo rimane quello di riportare questa gloriosa società dove merita“, prosegue.

“Ieri la nostra stagione sportiva si è chiusa, ma già da oggi si riparte con ancora maggiore convinzione. E voglio rassicurare fin d’ora tutti i sampdoriani: continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere la storia del club e costruire una squadra competitiva per il prossimo anno. La Sampdoria ha un passato di grande prestigio e un futuro che intendiamo onorare e costruire con impegno e passione. Forza Sampdoria. Sempre!” conclude Matteo Manfredi.