Corruzione, la pubblicità occulta alla Lista Toti per agevolare il progetto di Esselunga a Sestri Ponente

Genova. “Ancora una volta, quindi, in occasione di una competizione elettorale, il privato – dopo aver chiesto e ottenuto il compimento di atti e comportamenti a sé favorevoli in pratiche amministrative incardinate presso gli uffici di Regione Liguria – prometteva un finanziamento (questa volta in forma di pubblicità) che assumeva una chiara connotazione illecita, trattandosi di un finanziamento occulto”.

Con queste parole la gip Paola Faggioni – che questa mattina ha disposto gli arresti domiciliari per il governatore della Liguria e per il suo principale corruttore, l’imprenditore Aldo Spinelli, insieme ad altre persone, riassume il triangolo tra Esselunga, nella persona del consigliere d’amministrazione Francesco Moncada, Regione Liguria, nelle persone del presidente Giovanni Toti e del capo di gabinetto Matteo Cozzani e Maurizio Rossi legale rappresentate di Terrazza Colombo e editore dell’emittente Primocanale.

Oggetto dell’accordo una pratica che procede a rilento negli uffici tecnici di Regione Liguria. Si tratta del progetto del nuovo punto vendita di Sestri Ponente della grande catena Esselunga, che nel giugno del 2022 era fermo in attesa di pareri favorevoli della direzione “Difesa Suolo”. Per questo motivo, stando alle carte della procura, Francesco Moncada si sarebbe rivolto a Cozzani prima e poi Toti successivamente per accelerare la pratica.

Una richiesta che arriva nei mesi della campagna elettorale per il Comune di Genova, cosa che di fatto fa trovare il “sistema”, come gli stessi protagonisti della vicenda arriveranno poi a concludere: secondo quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, infatti, alla richiesta di Moncada, Cozzani si sarebbe immediatamente attivato con gli uffici tecnici per procedere il più velocemente possibile con le pratiche. In cambio, Moncada si sarebbe quindi impegnato di finanziare della pubblicità per la “Liguria al Centro – Toti per Bucci“, in campo per le elezioni amministrative.

Per compiere questa operazione senza incappare in controlli, entra in scena Maurizio Rossi, editore di Primocanale, che propone l’utilizzo di messaggi elettorali sul maxi schermo del grattacielo di piazza Dante, nelle disponibilità della Terrazza Colombo srl, soggetti a meno controlli rispetto ai passaggi televisivi: “Nella televisione è registrato – avrebbe detto l’editore ed ex senatore durante un incontro negli uffici della regione – che nella registrazione io devo tenere per sei mesi che possono prendere e controllare per quanti passaggi ci sono”.

Lo stratagemma sarebbe quello di far attivare da “Liguria al Centro – Toti per Bucci” un “piccolo” contratto pubblicitario da 5mila euro, per poi garantire più passaggi di quelli che la tariffa permetterebbe. Il mancante dei soldi lo avrebbe messo poi Moncada, che avrebbe parallelamente firmato un contratto pubblicitario per Esselunga da 50mila euro, ottenendo però meno passaggi di quello preventivato. Da qui il finanziamento occulto.

Un “sistema” appunto che si basa sulla possibilità di, eventualmente, scaricare le responsabilità su un dipendente definito “coglione” dallo stesso Rossi. “Lui sbaglia [..] non posso mandarlo via, perchè sono aziende sotto i 15 dipendenti, è un coglione”. Quindi un dipendente che, come rileva la Faggioni, ha già sbagliato diverse volte e che quindi “se qualcuno contestasse potrebbe agevolmente giustificarsi dicendo che è stato un errore del programmatore non capace“. L’accordo va bene a tutti e viene definito tra i quattro, come registrato dalle intercettazioni, che si trovano quindi “allineati su tutto“, come detto dallo stesso Giovanni Toti. La guardia di finanza, successivamente, verificherà che tra i vari soggetti in ballo saranno effettuati dei passaggi di denaro potenzialmente coerenti all’accordo.

Nell’ordinanza viene infine precisato che il finanziamento non ha riguardato la figura di Marco Bucci, estraneo alla vicenda, ma la lista elettorale Toti per Bucci. E come prova della consapevolezza della illiceità dell’operazione, vengono riportati alcuni passaggi di conversazione dove gli indagati decidono di privarsi del cellulare prima di decidere le modalità dell’accordo, per evitare intercettazioni.

Un accordo che nei fatti poi stupisce anche gli stessi Cozzani e Toti, che in seguito commenteranno: “Cioè ti rendi conto – dice Cozzani a Toti – cioè Rossi a noi non ci deve baciare il culo, di più...”. Affermazione che avrebbe trovato il consenso di Toti: “Vabè… che vada a fanculo“.