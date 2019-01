Ottimismo per Aldo Spinelli, uno dei magnati dell’economia genovese, che questa mattina ha incontrato i vertici delle banca. “Credo che le parole che sono state dette questa mattino ci tranquillizzano su tutti i fronti – ha detto a margine – tranquillizzano tutti quelli che in questi anni hanno lavorato con Carige”. “Non so se sia merito del governo, ma sono sicuro che se lasciamo lavorare Modiano e Innocenzi, che hanno pieni poteri, la banca può rinascere”