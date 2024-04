Finge il furto della macchina, ma sa benissimo dove si trova la vettura: 30enne denunciato

Genova. La polizia di Stato ha denunciato un 30enne per simulazione di reato. L’uomo, attorno alle 3 del mattino, ha chiamato il 112 per segnalare che qualcuno gli aveva rubato, durante la serata precedente, la macchina. La vettura, aveva detto, era parcheggiata in via Milano.

Pochi minuti dopo è arrivata poi una segnalazione alla sala operativa, da parte di una donna. Quest’ultima ha detto che la macchina in questione era ferma in zona Oregina, accidentata e incendiata.

Immediatamente gli agenti di una volante sono intervenuti sul posto trovando, stranamente, il proprietario lì vicino.

Accompagnato in questura l’uomo, al momento della formalizzazione della denuncia, incalzato dalle domande dei poliziotti, ha ammesso di aver imprestato la macchina a una coppia di amici che avevano poi avuto un incidente.